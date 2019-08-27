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Antik dönemin izlerini taşıyan 'Abora-IV' gemisi Çanakkale'ye geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 17:05 | Son Güncelleme

 ALMAN Arkeolog Dr.

Antik dönemin izlerini taşıyan 'Abora-IV' gemisi Çanakkale'ye geldi

Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ALMAN Arkeolog Dr. Dominique Görlitz tarafından tasarlanan ve antik dönemin gemicilik teknikleriyle inşa edilen 'Abora-IV', Çanakkale'ye geldi. Boğazdaki kuvvetli poyraz nedeniyle 'Abora-IV', Kıyı Emniyeti-9 Hızlı Tahlisiye botu yardımıyla Çanakkale Koltukbarınağı İskelesi'ne yanaştırıldı.
Arkeolog Görlitz tarafından 1993'te Nübye Çölü'ndeki kazılarda rastladığı antik döneme ait kaya resimlerinden esinlenerek tasarlanan ve kamıştan yapılan antik gemi replikası 'Abora-IV', Çanakkale'ye geldi. 'Abora-IV' gemisi, Çanakkale Boğazı'nda kuvvetli esen poyraz nedeniyle Çanakkale Koltukbarınağı İskelesi yerine Kıyı Emniyeti-9 Hızlı Tahlisiye Botu yardımıyla Çanakkale Koltukbarınağı İskelesi'ne yanaştırıldı.
DÜNYA BARIŞI MESAJI
Gemi mürettebatı, Çanakkale Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ve Gestaş Genel Müdürü Volkan Uslu tarafından karşılandı. Heyete kent hakkında bilgi verildi. Türk yetkililerine teşekkür eden Arkeolog Görlitz, İstanbul'dan Çanakkale Boğazı'na kadar, özellikle Çanakkale'de kendilerine çok yakın ilgi gösterildiğini belirterek, "Biz bunu sadece kendimiz için yapmıyoruz. Başkaları için yapıyoruz, barış için yapıyoruz, dünya için yapıyoruz. Dünya barışı için yapıyoruz. Bizim amacımız bu. Zaten Troya da doğuyu, batıyı herşeyi birleştiren bir yer, bir nokta. Sembolik bir anlamı var. Gemimiz Karadeniz'den beri geliyor. Özellikle Çanakkale Boğazı'na girerken normal gemi trafiği de bizi çok zorladı. Bu gemi 6 bin yıl öncesinin teknolojisini gösteriyor. İyi bir manevrayla boğaza girdik. Bu da teknik olarak bunun çok zor sularda bile mümkün olduğunu gösteriyor" dedi. Prof. Dr. Rüstem Aslan da konuklara 'hoş geldiniz' diyerek, kendilerini Troya Ören Yeri'ne davet etti.
Geminin Çanakkale'de 2 gün kalıp gerekli onarımları yaptıktan sonra belirlenen rota kapsamında yola çıkacağı öğrenildi. 'Barış ve Uluslararası Anlayış İçin Yelken Açmak' sloganıyla yol alan gemi, gerekli bakım ve izinlerin alınmasın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün rehberliğinde Kalamış Limanı'na götürülecek.
6 ÜLKEDEN 12 YOLCUSU BULUNUYOR
16 Ağustos'ta Görlitz ve arkadaşlarınca suya indirilen 14 metrelik gemide Almanya, Bolivya, Bulgaristan, Hollanda, Rusya ve ABD'den 12 yolcusu bulunuyor. Gemi yolculuğu asırlar önce Mısır'dan yola çıkan kamış gemilerin Karadeniz'i geçerek Tuna Nehri'ne kadar uzanan bir ticaret hattını kullandıklarını ve dönemin teknik gelişmişlik seviyesinin bunun için yeterli olduğunu kanıtlamayı amaçlıyor. 'Sword sailing' adı verilen denizcilik yöntemiyle Mısır'a doğru açılan gemi, güzergahı boyunca birçok kültürel etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Ana güvertede inşa edilen kulübede mürettebatın kaldığı geminin yapımında 12 ton totora kamışı kullanıldı. Yapımda kullanılan kamışlar ise Bolivya'daki Titicaca Gölü yakınlarında hasat edilerek, rulolar halinde taşındı.
Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan denize indirilen geminin, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nın ardından Türk ve Yunan adalarını ziyaret edip son durağı olan Mısır'ın İskenderiye Limanı'na ulaşması hedefleniyor.
FOTOĞRAFLI

Antik dönemin izlerini taşıyan 'Abora-IV' gemisi Çanakkale'ye geldiAntik dönemin izlerini taşıyan 'Abora-IV' gemisi Çanakkale'ye geldiAntik dönemin izlerini taşıyan 'Abora-IV' gemisi Çanakkale'ye geldiAntik dönemin izlerini taşıyan 'Abora-IV' gemisi Çanakkale'ye geldi

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