Antik şehirden eşya çaldı, 15 yıl lanet yaşadı!

Yalnızca isminin Nicole olduğu bilinen kadın iki adet beyaz mozaik fayans, iki tane vazo parçası ve bir tane de seramik duvar parçasını, kararını anlatan bir mektupla birlikte Pompeii Arkeolojik Park’ına iade etti.

Mektubunda “Tarihin bir parçasının bende olmasını istemiştim” diyen kadın, “genç ve aptaldım” ifadelerini kullandı.

Pompeii ziyaretinden sonra Kanada’ya dönüşünün ardından iki kez göğüs kanseri geçirdiğini söyleyen kadın, kendisinin ve ailesinin maddi sıkıntılar içinde olduğunu belirtti.

Pompeii, dünyanın en ünlü arkeolojik alanlarından birisi.



Mektubunda “Hayatta asla ilerleyemiyoruz” yazan kadın, hayatındaki terslikerden dolayı, yanına aldığı antik eserleri sorumlu tuttarak “Aldığım parçalar, üzerine çok fazla negatif enerji yüklenmiş bir zamana ait parçalar. İnsanlar orada korkunç şekilde öldü ve ben bu yıkımın parçalarını yanımda taşıdım” dedi.

Pompeii’in yakınlarındaki Vezüv Yanardağı, M.S 79’da patladı ve Pompeii halkı yanardağdan yayılan volkanik kül ve zehirli gazlar nedeniyle öldü.