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Antik şehirden eşya çaldı, 15 yıl lanet yaşadı!

İLGİNÇ HABERLER  | 13.10.2020 14:41 | Son Güncelleme

Kanadalı bir kadın, İtalya’nın güneyindeki antik şehir Pompeii’den 2005’te çaldığı beş eseri iade etti ve bunların kendisine kötü şans getirdiğini söyledi.

Antik şehirden eşya çaldı, 15 yıl lanet yaşadı!

Yalnızca isminin Nicole olduğu bilinen kadın iki adet beyaz mozaik fayans, iki tane vazo parçası ve bir tane de seramik duvar parçasını, kararını anlatan bir mektupla birlikte Pompeii Arkeolojik Park’ına iade etti.

Mektubunda “Tarihin bir parçasının bende olmasını istemiştim” diyen kadın, “genç ve aptaldım” ifadelerini kullandı.

Pompeii ziyaretinden sonra Kanada’ya dönüşünün ardından iki kez göğüs kanseri geçirdiğini söyleyen kadın, kendisinin ve ailesinin maddi sıkıntılar içinde olduğunu belirtti.
Pompeii, dünyanın en ünlü arkeolojik alanlarından birisi.
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Mektubunda “Hayatta asla ilerleyemiyoruz” yazan kadın, hayatındaki terslikerden dolayı, yanına aldığı antik eserleri sorumlu tuttarak “Aldığım parçalar, üzerine çok fazla negatif enerji yüklenmiş bir zamana ait parçalar. İnsanlar orada korkunç şekilde öldü ve ben bu yıkımın parçalarını yanımda taşıdım” dedi.

Pompeii’in yakınlarındaki Vezüv Yanardağı, M.S 79’da patladı ve Pompeii halkı yanardağdan yayılan volkanik kül ve zehirli gazlar nedeniyle öldü.

Başka bir arkadaşına da bu taşlardan birini verdiğini söyleyen Nicole, arkadaşına eserleri göndereceğini söylemesine rağmen ondaki parçayı iade edip etmeyeceğini bilmediğini söyledi.

Nicole’ün mektubunda “Bizler iyi insanlarız ve bu lanetin aileme, çocuklarıma tekrar geçmesini istemiyorum. Lütfen yıllar önce yaptığım bu hatayı affedin” dediği bildirildi.

Pompeii Arkeoloji Parkı sözcüsünün açıklamasına göre yıllar içinde alandan izinsiz veya gizlice aldığı mozaik parçalarını iade eden yüzlerce insan var. Park yetkilisinin CNN’e yaptığı açıklamaya göre, gizlice alınan bu parçalar kendilerine kötü şans getirdiği yazan mektuplarla birlikte iade ediliyor.

Bu mektupların ve iade edilen parçaların Pompeii’de özel bir alanda sergilendiğini söyleyen park sözcüsü eserlerin değerinin yanı sıra mektupların antropolojik açıdan ilginç olduğunu sözlerine ekledi.

Dünyanın en önemli tarihi alanlarından biri olan Pompeii’de arkeolojik çalışmalar devam ediyor. Şubat ayında ünlü Aşıklar Evi, restorasyon projesinin sona ermesiyle birlikte 40 yıl sonra tekrar açıldı.

Pompeii’nin en tanınmış alanlarından olan bina, depremde aldığı hasarın ardından 1980 yılında ziyarete kapatılmıştı. Ancak 2014’te bir koruma projesi olan Büyük Pompeii projesinin parçası olarak yeniden ziyarete açıldı.

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