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Antika araç merakı sevdaya döndü! ''Allah sattırmasın''

07.12.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da yaşayan 34 yaşındaki Mustafa Sancar, çocukken antika araçlara merak saldı. Yaşı ilerlediğinde merakı sevdaya dönüşen Sancar, 10 yıl önce hurda halde iki cip alarak 100 bin lira masraf edip modern bir görünüme kavuşmalarını sağladı. Araçlarını iş yerinin garajında muhafaza edip gözü gibi bakan Sancar, gelen teklifleri de geri çeviriyor. Sancar, ''Satmamı isteyenler oluyor. Allah sattırmasın" ifadelerini kullandı.

Elazığ’da klasik otomobil tutkusu bulunan Mustafa Sancar, 10 yıl önce Gaziantep'te çürümeye terk edilmiş 1977 model klasik cipi görünce satın aldı. Antika sevdasının artmasıyla bu sefer de aynı model arabanın 1979 modelini Antalya’da bulunca onu da alan Sancar, iki araca toplam 100 bin lira masraf yaptı. Araçlar, modern bir görüntüye kavuşmasının ardından cadde ve sokaklarda vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Şimdilerde iş yerinin garajında gözünden bile sakladığı cipleri her gün silen antika tutkunu Mustafa Sancar, "Satmamı isteyenler oluyor, şuan için satmayı düşünmüyorum gerçi hiçbir zaman da düşünmedim. Allah sattırmasın" ifadelerini kullandı.

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''ANTİKA SEVDAM KÜÇÜKLÜKTEN GELİYOR''

Araçlara olan sevdasının her erkek çocuğu gibi küçüklükten geldiğini belirten Sancar, "Sonrasında antikaya olan sevdamız gittikçe arttı. Herkesin evinde antika arabaların bibloları vardı bizimde çocukluğumuzda ve bekarlığımızda o biblolardan vardı. Bu sevda arttıkça biz de işi gerçeklerine dönüştürdük. Allah nasip etti önce siyahını aldık siyahını aldığımızda Gaziantep şehrinde atıl durumdaydı. Aldıktan sonra komple bakımını yaptık. Mavinin durumu siyaha göre biraz daha iyiydi ama ona da yine de bakımlarını yaptık. Araç daha önce Off-Road olarak yükseltilmişti onun dışında zaten iki aracımızda da çamur lastiklerimiz mevcut. Bu bir sevdadır. Sokakta gezerken bir çok kişi fotoğraf çektirmek istiyor. Satmamı isteyenler oluyor şuan için satmayı düşünmüyorum gerçi hiçbir zaman da düşünmedim. Allah sattırmasın. Herkesin bir zevki var, benim alanımda antika araçlar diyebilirim" dedi.

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''ARAÇLARIN MANEVİ DEĞERİ ÖNEMLİ''

Araçların maddi değerinden çok manevi değerinin daha önemli olduğunu kaydeden Sancar, "10 sene önce siyah olanı aldık 50 bin lira masraf ettik 7 yıl önce de mavi olanını aldık ona da bayağı masraf ettim. Şuan piyasa değerleri 150 bin lira ile 300 bin lira arasında değişiyor. Bizim için maddi değeri değil manevi değeri önemli o yüzden satmak gibi bir derdimiz yok. Hiçbir zaman da olmaz inşallah. Burası mağazamızın alt katı müşterilerimiz buraya fırsat ürünlerine bakmak için geliyorlar. Müşterilerden inenler olunca bir şaşkınlık içerisinde gelip soruyorlar araçları buraya nasıl indirdiniz diye zaten inen müşterilerimiz fotoğraf çektirmek istiyorlar onları da kırmıyoruz. Daha önce araçlarımı özel bir otoparkta barındırıyordum. Orada da toz oluyordu toza dahi tahammülümüz yok bizim ondan dolayı buraya getirdik ve burada muhafaza ediyoruz. Yazın her ikisi de kullanılıyor. Kışın ise mavi olanı kullanıyorum. Araçlarımıza sinek konsun istemiyorum. Sürekli bakımlarını ve temizliklerini itinayla yapıyorum" diye konuştu.

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(İHA)

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