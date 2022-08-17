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Antikanser, antienflamatuar, antioksidan ve hipolipidemik etki yaratır! Zerdeçal hangi hastalıklara iyi gelir?

17.08.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Obezite, dünya çapında bir sağlık krizi ve artmaya devam etmektedir. Kardiyovasküler hastalıklar, bazı kanser türleri, inme gibi birçok hastalığın oluşmasında büyük risk faktörüdür. Obezite ve bu söz konusu komplikasyonlar maalesef metabolik sendromun gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Antikanser, antienflamatuar, antioksidan ve hipolipidemik etki yaratır! Zerdeçal hangi hastalıklara iyi gelir?

Metabolik sendrom tek başına bir hastalık değil; yüksek tansiyon, yüksek kan glukozu, kolesterol düzeylerinin sağlıksız olması, abdominal bölge yağlanması gibi problemlerin bir arada bulunarak devamında ciddi problemler getiren bir hastalıktır. Sizin de obeziteye eğiliminiz artıyor, sağlık durumunuz kötüye gidiyor ve buna dur diyemiyorsanız ve belki de zerdeçal gibi baharatlara beslenmenizde yer vermiyor olabilirsiniz!

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Yapılan son çalışmalarda baharatlar gibi bazı diyet bileşenlerinin obezite ve ilişkili hastalıklardan korunmada ve/veya tedavide oldukça önemli bir role sahip oldukları kanıtlanmıştır. Bu hastalıklara karşı etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış bir baharat var! Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara konu hakkında bilgiler verdi.

MUCİZE ETKİLERİYLE ZERDEÇAL

Duydunuz ama kullanmıyor musunuz? Belki de adını hiç duymadınız. Olabilir, çünkü kendisinin popülaritesi son yıllarda artmaya başladı… Sarı zerdeçal aktif maddesi kurkumin sayesinde antikanser, antiinflamatuar, antioksidan ve hipolipidemik etki yaratır. Kemik ve eklem sağlığından Alzheimera kaşı koruyucu geniş yelpazede etkili bu baharat uzun yıllardır özellikle Asya mutfağında oldukça popüler!

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KURKUMİN VE OBEZİTE İLİŞKİSİ

Kilonuz gittikçe arttı ve artık obez birey kategorisinde misiniz? Obezite; metabolik bozukluklara, insülin direncinin kötüleşmesine ve diyabet semptomlarına katkıda bulunmaktadır. Tablo oldukça kötü değil mi? Zerdeçal kullanımı ile bu tabloları en aza indirgemek ise mümkün. Kahramanımız kurkumin direkt olarak enflamasyonu bastırmak için adipoz (yağ) doku ile etkileşim içine girmektedir.

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Bilindiği gibi Tip 2 DM, obezite ile yakından ilişkilidir. Obeziteyle birlikte bozulan insülin duyarlılığının, plazma ve dokularda yüksek konsantrasyonlu serbest yağ asitleri varlığıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Yapılan deneysel çalışmalarda, kurkuminin antidiyabetik ajan olarak etki göstermektedir. Hem risk faktörlerinin azalmasında hem de kan şekeri kontrolüne yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla insülin direncinin önlenmesinde de etkili. Anlayacağınız kahramanımız hep sahnede…

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Kurkumin adeta güçlü bir savaşçı gibi savunmamızı güçlendirmektedir. Bölgesel ve sistemik olarak enflamasyonu baskılar, preadipozit farklılıkları engeller ve antioksidan hücrelerin etkilerini güçlendirmek gibi hedefleri düzenlemektedir.

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Hatta kanser hastalarında kullanımının kemoterapi etkilerini arttırdığı, yan etkilerini azalttığı bilimsel çalışmalarda mevcuttur.

Ayrıca kardiyovasküler hastalıklarda önemli rol oynayarak ne kadar yararlı olduğunu bir kez daha göstermiştir.

ZENCEFİL NASIL TÜKETİLİR?

Baharatını toz olarak her türlü çorbaya katabilir, salatalarınızın üzerine serpebilir, yoğurdun içine ekleyebilir veya yemeklere sos olarak karıştırıp (örneğin zerdeçallı tavuk) renklendirebilirsiniz.

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Sadece yiyeceklere değil suyun içine biraz toz zerdeçal ekleyip üzerine bir parça limon biraz yeşillik veya bal ekleyip suyunuzu aromalandırabilirsiniz.

Öneri olarak zerdeçalı karabiber ve yağ ile birlikte pişerken kullanmak daha etkili olacaktır.

Mide problemleriniz, safra kesesi taşınız varsa veya alerjen özelliği yüksek bireyseniz bu baharatı dikkatli kullanmakta elbette fayda var.


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Anahtar Kelimeler:
zerdeçal obezite
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