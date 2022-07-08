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Antioksidan nedir? Antioksidan hangi besinlerde bulunur?

08.07.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antioksidanlar, vücudunuzda üretilen ve gıdalarda bulunan bileşiklerdir. Serbest radikaller olarak bilinen potansiyel olarak zararlı moleküllerin neden olduğu hasarlardan hücrelerinizi korumaya yardımcı olurlar. Serbest radikaller biriktiğinde oksidatif stres olarak bilinen bir duruma neden olabilirler. Bu, DNA'nıza ve hücrelerinizdeki diğer önemli yapılara zarar verebilir. Kronik oksidatif stres kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve kanser gibi kronik hastalık riskinizi artırabilir.

Antioksidan nedir? Antioksidan hangi besinlerde bulunur?

Neyse ki, antioksidanlar açısından zengin bir beslenme programı sayesinde oksidatif stresle savaşmak ve bu hastalıkların riskini azaltmak için kandaki antioksidan seviyenizi artırmanıza yardımcı olabilir.

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Uzmanlar besinlerin içindeki antioksidan içeriğini ölçmek için çeşitli testler kullanır. En iyi testlerden biri FRAP (plazmanın demir indirgeme yeteneği) analizidir. Gıdaların antioksidan içeriğini, belirli bir serbest radikali ne kadar iyi nötralize edebildikleri ile ölçer. FRAP değeri ne kadar yüksek olursa, gıda o kadar fazla antioksidan içerir. İşte antioksidanlarda yüksek olan en iyi 12 sağlıklı gıda.

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata lezzetli, besleyici ve en iyi antioksidan kaynaklarından biridir. Genel olarak konuşursak, kakao içeriği ne kadar yüksek olursa, çikolata o kadar fazla antioksidan içerir.

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CEVİZ

Cevizler mineraller, sağlıklı yağlar ve antioksidanlar açısından zengindir. Ayrıca kandaki antioksidan seviyelerini yükseltmeye ve kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilirler.

YABAN MERSİNİ

Yaban mersini, en iyi antioksidan kaynakları arasındadır. Kalp hastalığı riskini azaltmaya ve yaşla birlikte beyin fonksiyonlarındaki düşüşü geciktirmeye yardımcı olabilecek antosiyaninler ve diğer antioksidanlar açısından zengindirler.

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ÇİLEK

Diğer meyveler gibi, çilekler de antosiyaninler adı verilen ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilecek antioksidanlar açısından zengindir.

ENGİNAR

Enginar, klorojenik asit de dahil olmak üzere en yüksek düzeyde antioksidan içeren sebzelerdir. Antioksidan içeriği, nasıl hazırlandıklarına bağlı olarak değişebilir.

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AHUDUDU

Ahududu besleyici, lezzetli ve antioksidanlarla doludur. Yaban mersini gibi antosiyaninler açısından zengindirler ve vücutta iltihap önleyici etkileri vardır.

KALE

Kale, gezegendeki en besleyici yeşilliklerden biridir ve A, K ve C vitaminleri bakımından zengindir.

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KIRMIZI LAHANA

Kırmızı lahana, antioksidan alımınızı artırmanın lezzetli bir yoludur. Kırmızı rengi, bazı etkileyici sağlık yararlarıyla bağlantılı bir grup antioksidan olan yüksek antosiyanin içeriğinden gelir.

PANCAR

Pancar harika bir lif, potasyum, demir, folat ve antioksidan kaynağıdır. Etkileyici sağlık yararları ile bağlantılı olan betalainler adı verilen bir grup antioksidan içerirler.

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ISPANAK

Ispanak besin açısından zengin, antioksidanlar açısından yüksek ve kalorisi düşüktür. Aynı zamanda gözleri serbest radikallerden koruyan en iyi lutein ve zeaksantin kaynaklarından biridir.


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