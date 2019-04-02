Filiz, yaklaşık 11 yıldır AGİT bünyesinde düzenlenen toplantılara katılarak, İslamofobik saldırılara ilişkin uyarılarda bulunduklarını ancak yaklaşan tehlikenin çoğu üye ülke tarafından tam anlamıyla anlaşılamadığı gibi AGİT'in de gerekli adımları atmadığını ifade etti.

Filiz, İslamofobi karşıtı çalışmalar yürüten çok sayıda sivil toplum kuruluşuyla birlikte iki gün süren konferansa katılarak, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısının, dünyanın farklı noktalarında buna benzer saldırılardan ders çıkarılıp önlemler alınmadığı için yaşandığını söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde düzenlenen "Hoşgörü ve Ayrım Gözetmeme İlkelerinin Yükseltilmesi, Din veya İnanç Özgürlüğünün Teşvik edilerek, Korunması" başlıklı konferansa katılan EMİSCO Sözcüsü Filiz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

VİYANA (AA) - Sosyal Uyum İçin Avrupalı Müslümanlar Girişimi (EMİSCO) Sözcüsü Veysel Filiz, AGİT bölgesinde İslamofobi ile mücadelenin istenilen düzeyde yürütülemediğini belirterek, "Çünkü İslamofobi, AGİT tarafından tanımı yapılarak kabul edilmiş bir ifade değil." dedi.

Birçok sivil toplum kuruluşu görünümlü aşırı sağcı, ırkçı oluşumların AGİT bünyesinde İslamofobinin olmadığına ilişkin konuşmalar yaptığını, bu kapsamda İslam karşıtı grupların görüşlerini yaygınlaştırdıklarını kaydeden Filiz, İslamofobinin normalleşerek kurumsallaşmasında söz konuşu aşırı sağcı oluşumların önemli rol oynadığını dile getirdi.

Filiz, "Antisemitizmle mücadele edildiği gibi İslamofobi ile mücadele yürütülmüyor. Çünkü İslamofobi, AGİT tarafından tanımı yapılarak kabul edilmiş bir ifade değil. Bu ifadenin yerine Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük veya ayrımcılık ifadeleri kullanılıyor. Bu da bu alanda yapılan çalışmaları zayıflatıyor." dedi.

"Antisemitizm ve İslamofobi ile mücadele eşit yürütülmüyor. Antisemitizm ile ilgili refleksler, hukuki düzenlemeler, kanun uygulayıcıları hukuki çerçevedeki tutumuyla, İslamofobi ile mücadele kıyaslandığı takdirde, arada çok büyük bir fark var çünkü, İslamofobi kelimesi tanınmış değil." değerlendirmesinde bulunan Filiz, bütün çabalarının bu ifadenin kabul görmesi ve buna göre AGİT bölgesinde yeni yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi olduğunu anlattı.

Filiz, dünyada yaygınlaşan yeni aşırı sağın İslamofobik olduğunu, bu oluşumların antisemitik olmadıklarını kaydederek, aşırı sağın geçmişte Yahudileri bugün ise Müslümanları hedef aldığını, bu doğrultuda sistematik bir çalışma içinde olduğunu sözlerine ekledi.

