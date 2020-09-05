AnTuTu güncel en hızlı telefonlar listesi ile karşımıza çıktı

Geçen aya göre farklılıklar gösteren bu listenin en tepesinde Xiaomi Mi 10 Ultra modeli yer alıyor.

AnTuTu testinden 646.730 puan alan Xiaomi Mi 10 Ultra modelini 637.616 puan ile IQOO 5 modeli takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise 12 GB RAM ile gelen oyuncu telefonu Asus Rog Phone 3 yer alıyor. Rog Phone 3’ün özel soğutma sistemlerine rağmen listenin üçüncü sırasında yer alması oldukça düşündürücü.

Listenin dördüncü sırasında yine oyuncu telefonu Black Shark 3S bulunuyor. Black Shark 3S’, 608.396 puan ile Vivo X50 Pro Plus modeli takip ediyor.

Türkiye pazarındaki uygun fiyatı ile dikkat çeken çeken OPPO ise listenin altıncı sırasında yer alıyor. 607.276 puan alan OPPO X2 Pro’yı 600.976 puan alan OPPO X2 taki ediyor.

1.Xiaomi Mi 10 Ultra – 646.730 puan

2.IQOO 5 – 637.616 puan

3.Asus ROG Phone 3 – 629.245 puan

4.Black Shark 3S – 620.311 puan

5.Vivo X50 Pro+ – 608.396 puan

6.Oppo Find X2 Pro – 607.276 puan

7.Oppo Find X2 – 600.976 puan

8.Xiaomi Mi 10 Pro – 600.618 puan

9.IQOO Neo 3 – 599.955 puan

10.Redmi K30 Pro – 595.738 puan

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