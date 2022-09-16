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Anüsüne soktuğu madde dehşete düşürdü! Deodorant şişesi haftalarca içinde kaldı

16.09.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde yapılan çok farklı cerrahi operasyonlar bulunuyor. Bunlar arasında en ilginç olanları anüse sokulan yabancı maddeler olarak görülüyor. Hindistan'da bir adam anüsüne deodorant şişesi soktu. Yapılan taramalarda görülen deodorant şişesi görenleri şoka uğrattı.

Anüsüne soktuğu madde dehşete düşürdü! Deodorant şişesi haftalarca içinde kaldı

Hindistan'da yaşayan 27 yaşındaki ismi belirlenmeyen bir adam anüsüne deodorant şişesi soktu. Şiddetli karın ağrısı çeken adam bu şişe ile 3 hafta boyunca yaşadı. Hastaneye başvuran adam gören herkesi şok etti. Doktorlar, acil arka kapı tahliyesinin grafik bir videosunu paylaştılar ve ekibin hastanın davasına tanık olmak için şok olduğunu belirttiler. Tedavi gördüğü hastanenin başhekimi başhekimi Tapas Ghosh, “Bu bizim için çok önemliydi. Ona büyük bir özen gösterdik” dedi.

17 CM'LİK DEODORANT ŞİŞESİ ÇIKARTILDI

Jam Press'in bildirdiğine göre, isimsiz hasta şiddetli karın ağrısı geçirdikten sonra Çarşamba günü Batı Bengal'de bulunan tıbbi tesise rapor verdi. Orada, doktorlar birkaç röntgen çektiler ve yapılan testler anüsün yakınındaki kolonunda açıklanamayan bir şekilde 7½(17 cm) inçlik bir deodorant kutusu olduğunu ortaya çıkardı.

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20 GÜN BOYUNCA İÇİNDE KALDI

Daha da kötüsü, kutunun 20 gün boyunca içinde kaldığı ve talihsiz adamın kendini rahatlatamadığı bildirildi. News18'in bildirdiğine göre, sağlık görevlileri, hastaneye bildirmemiş olsaydı genç adamın hayatının tehlikede olabileceğine inanıyor.

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AMELİYAT 2 SAAT SÜRDÜ

Doktorlar iki saatlik bir ameliyat sırasında deodorantı çıkarmayı başardılar. Cerrahlardan oluşan ekip, gümüş bir sprey kutusunu ortaya çıkarmak için adamın mide astarını kesti ve deodarant şişesini çıkardı.

BAŞKA AMELİYAT GEREKEBİLİR

Maalesef hasta ameliyattan yara almadan çıkmadı. Doktorlar, hastanın hem yemek borusuna hem de bağırsaklarına zarar verdiği ve ikinci yaralanmanın muhtemelen gelecekte ameliyat gerektireceğini söyledi. Ayrıca başka komplikasyonlar olması durumunda önümüzdeki yedi gün boyunca sağlık görevlileri tarafından izlenmesi gerekecek. Ameliyatın yan etkilerine rağmen, adamın ailesi “hastanenin sağladığı tedaviden memnun olduklarını” söyledi.


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Cerrah Doktor Hindistan Mide‎ ameliyat Deodorant anüs
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