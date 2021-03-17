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Anzaklar kimdir? Anzaklar bugün hangi ülkede?

17.03.2021 10:48 | Son Güncelleme:
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Anzaklar kimdir? Anzaklar bugün hangi ülkede?

Anzaklar, Çanakkale Savaşı sırasında 1. Dünya Savaşı zamanında İngiltere'nin yanında farklı cephelerde savaşması için daha fazla kuvvete ihtiyaç duyulmuştu. İşte tam olarak bu ihtiyacın giderilmesi için Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinden oluşan bir kolordu oluşturuldu.

Britanya Krallığı'nın himayesinde olan Avustralya ve Yeni Zelanda birlikleri ile kurulan Anzak kolordusu, I. Dünya Savaşı sırasında birçok farklı cephede yer aldı. Gelibolu'ya gelmeden önce Mısır'a götürülerek burada savaş eğitimi aldılar.

ANZAKLAR KİMDİR?

Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu ( Australian and New Zealand Army Corsp - ANZAC) isimlerini kısaltmalarından almıştır.

I. Dünya Savaşı'nda Britanya İmparatorluğu'nun emrindeki ordularda savaşan Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerden oluşan bu kolordu askerlerine "Anzaklar" adı verilir.

Birinci Dünya Savaşı sırasında kurulan bu kolordu, tarih sayfalarında yerini ANZAC ismiyle almıştır. Anzaklar, Türkler'e karşı savaştığı ilk cephe olan Çanakkale'de başarı elde edememiş ancak daha sonra savaştığı cephelerde büyük başarılara imza atmıştır.

Anzaklar kimdir? Anzaklar bugün hangi ülkede?

ANZAKLAR BUGÜN HANGİ ÜLKEDE?

Anzaklar, 1. Dünya Savaşı döneminde Britanya Krallığı altında Avustralya ve Yeni Zelandalı askerler ile kurulmuştur. Bu dönemde Avustralya, Güney Afrika, Kanada ve Yeni Zelanda'ya "dominyon" statüsü verilmişti. Yani bu devletler dışişlerinde bağımsız görünüyordu ama aslen Büyük Britanya'ya bağlıydı.

Şu an anzaklar diye bir topluluk kalmadı ancak anzakların soyları Yeni Zelanda ve Avustralya'da devam ediyor.

ANZAKLAR TÜRKLERİ BARBAR SANIYORDU!

Anzaklar, savaşa dair hatıra kayıtlarında Çanakkale'ye gelmeden öncesinde Türk halkını "barbar" olarak bildiklerini yazmıştı. Aynı hatıraların devamında ise Türkleri Çanakkale Savaşı zamanında tanıdıklarını ve Türk halkının barbar değil tam tersine esirlerine bile misafirmiş gibi hürmet gösteren iyi niyeti ve kahraman kişiler olduğunu söylüyorlardı.

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