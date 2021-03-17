Anzaklar kimdir? Anzaklar bugün hangi ülkede?

Anzaklar, 1. Dünya Savaşı döneminde Britanya Krallığı altında Avustralya ve Yeni Zelandalı askerler ile kurulmuştur. Bu dönemde Avustralya, Güney Afrika, Kanada ve Yeni Zelanda'ya "dominyon" statüsü verilmişti. Yani bu devletler dışişlerinde bağımsız görünüyordu ama aslen Büyük Britanya'ya bağlıydı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında kurulan bu kolordu, tarih sayfalarında yerini ANZAC ismiyle almıştır. Anzaklar, Türkler'e karşı savaştığı ilk cephe olan Çanakkale'de başarı elde edememiş ancak daha sonra savaştığı cephelerde büyük başarılara imza atmıştır.

I. Dünya Savaşı'nda Britanya İmparatorluğu'nun emrindeki ordularda savaşan Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerden oluşan bu kolordu askerlerine "Anzaklar" adı verilir.

Britanya Krallığı'nın himayesinde olan Avustralya ve Yeni Zelanda birlikleri ile kurulan Anzak kolordusu, I. Dünya Savaşı sırasında birçok farklı cephede yer aldı. Gelibolu'ya gelmeden önce Mısır'a götürülerek burada savaş eğitimi aldılar.

Şu an anzaklar diye bir topluluk kalmadı ancak anzakların soyları Yeni Zelanda ve Avustralya'da devam ediyor.

ANZAKLAR TÜRKLERİ BARBAR SANIYORDU!

Anzaklar, savaşa dair hatıra kayıtlarında Çanakkale'ye gelmeden öncesinde Türk halkını "barbar" olarak bildiklerini yazmıştı. Aynı hatıraların devamında ise Türkleri Çanakkale Savaşı zamanında tanıdıklarını ve Türk halkının barbar değil tam tersine esirlerine bile misafirmiş gibi hürmet gösteren iyi niyeti ve kahraman kişiler olduğunu söylüyorlardı.

