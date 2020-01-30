AOC, 3 taraftan çerçevesiz tasarıma sahip B2 monitörlerini çıkarıyor

21.5, 23.8 ve 27 inçlik ekran ölçülerinde sunulan üç model de Full HD çözünürlüğe (1080p) sahip, 3 taraftan çerçevesiz, ince profile ve VESA montajı destekli arka tarafa sahip. Monitörler, hiçbir görüş açısından değişmeyen renk deneyimi sunan görüntüleme açıları (178°) sunuyor. 21.5 inçlik 22B2H modeli, derin siyahlara ve canlı renklere sahip bir VA paneline sahip. 23.8 inçlik 24B2XH ve 27 inçlik 27B2H ise IPS panelleri ile donatılmış. VGA ve HDMI 1.4 girişleri sayesinde çeşitli cihazlar bağlanabiliyor.

GİRİŞ DÜZEYİNDE BÜTÇE



AOC’nin B2 serisi monitörleri bir dizi özellik sunuyor: IPS panelinin (24B2XH ve 27B2H) Full HD çözünürlüğü (1920x1080) ve canlı renkleri ya da VA panelinin (22B2H) sunduğu yüksek kontrast. Bütün paneller 75 Hz yenileme hızını destekliyor, yani daha akıcı imleç hareketlerini ve videolarını elde etmek için 60 Hz monitöründen saniye başına %25 daha fazla kare gösteriyor. Monitörler uygun fiyatlı ve giriş düzeyinde olmalarına rağmen üç taraftan da çerçevesiz.

TEKNOLOJİ



B2 serisinin üç modeli de hem VGA hem de HDMI girişleri ile, hem de kulaklık çıkışı ile donatıldı. Böylece VGA kullanan eski kişisel bilgisayarlar bile bağlanabiliyor. Masaüstü ya da mobil kişisel bilgisayarları, DVD ya da Blu-ray çalarlar gibi modern kaynaklar, oyun konsolları ve diğerleri de HDMI ile takılabiliyor.