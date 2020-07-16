AÖF 2020 yaz okulu tarihleri açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi üç ders sınavı yapacak mı?

Koronavirüs nedeniyle online yapılan sınavlar Açıköğretim Fakültesi’nin üç ders sınavı ve yaz okulu için kararlar almasına neden oldu. Yaz okulu bilgileri paylaşılırken, üç ders için olumlu haber gelmedi.

2020 AÖF YAZ OKULU BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin sınavları geçtiğimiz günlerde bitmiş, ders notları ise bir hafta sonra açıklanacak denmesinin ardından, hemen iki gün sonra online olarak açıklanmıştı. Bahar Dönemi derslerinden geçemeyen öğrenciler, AÖF 2020 yaz okulu tarihleri için gün saymaya başlamıştı. Açıköğretim Fakültesi’nin yaptığı açıklamaya göre 5 hafta sürecek yaz okulu takvimi 20 Temmuz 2020 tarihi itibari ile başlayacak. Böylece 2020 AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak sorusunun cevabı da verilmiş oldu. Peki Açıköğretim Fakültesi üç ders sınavı yapacak mı? AÖF 2020 üç ders sınav tarihleri ne zaman? İşte Açıköğretim Fakültesi’nin yaptığı açıklamada üç ders sınav bilgisi..

2020 AÖF ÜÇ DERS SINAVI YAPILACAK MI?

Açıköğretim Fakültesi’ne devam eden öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan birisi de üç ders sınavının ne zaman yapılacağı konusuydu. Üç ders sınavı için tarih verilmemesi öğrencilerin hevesini kırmıştı. Bir kötü haber de Açıköğretim Fakültesi’den geldi. Açıköğretim Fakültesi bu yıl üç ders sınavı yapmayacağını duyurarak öğrencileri yaz okuluna yönlendirdi. Her öğrencinin koşulsuz olarak yaz okuluna kayıt yapabileceği bilgisi paylaşıldı. Peki 2020 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? AÖF yaz okulu başvurusu nereden yapılır?