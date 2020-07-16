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AÖF 2020 yaz okulu tarihleri açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi üç ders sınavı yapacak mı?

EĞİTİM HABERLERİ  | 16.07.2020 08:00 | Son Güncelleme

Açıköğretim Fakültesi 5 hafta sürecek yaz okulunun takvimini açıkladı. AÖF 2020 yaz okulu takvimini bekleyen öğrenciler, AÖF yaz okulu takvimi belli oldu mu sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte AÖF yaz okulu takvimi ve AÖF üç ders sınavı tarihleri…

AÖF 2020 yaz okulu tarihleri açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi üç ders sınavı yapacak mı?

Koronavirüs nedeniyle online yapılan sınavlar Açıköğretim Fakültesi’nin üç ders sınavı ve yaz okulu için kararlar almasına neden oldu. Yaz okulu bilgileri paylaşılırken, üç ders için olumlu haber gelmedi.

2020 AÖF YAZ OKULU BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin sınavları geçtiğimiz günlerde bitmiş, ders notları ise bir hafta sonra açıklanacak denmesinin ardından, hemen iki gün sonra online olarak açıklanmıştı. Bahar Dönemi derslerinden geçemeyen öğrenciler, AÖF 2020 yaz okulu tarihleri için gün saymaya başlamıştı. Açıköğretim Fakültesi’nin yaptığı açıklamaya göre 5 hafta sürecek yaz okulu takvimi 20 Temmuz 2020 tarihi itibari ile başlayacak. Böylece 2020 AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak sorusunun cevabı da verilmiş oldu. Peki Açıköğretim Fakültesi üç ders sınavı yapacak mı? AÖF 2020 üç ders sınav tarihleri ne zaman? İşte Açıköğretim Fakültesi’nin yaptığı açıklamada üç ders sınav bilgisi..

2020 AÖF ÜÇ DERS SINAVI YAPILACAK MI?

Açıköğretim Fakültesi’ne devam eden öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan birisi de üç ders sınavının ne zaman yapılacağı konusuydu. Üç ders sınavı için tarih verilmemesi öğrencilerin hevesini kırmıştı. Bir kötü haber de Açıköğretim Fakültesi’den geldi. Açıköğretim Fakültesi bu yıl üç ders sınavı yapmayacağını duyurarak öğrencileri yaz okuluna yönlendirdi. Her öğrencinin koşulsuz olarak yaz okuluna kayıt yapabileceği bilgisi paylaşıldı. Peki 2020 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? AÖF yaz okulu başvurusu nereden yapılır?

2020 AÖF YAZ OKULU KLAVUZU

2020 AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Beş hafta süreceği açıklanan yaz okulu kayıtları 20 – 28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Geç kayıt tarihi AÖF tarafından açıklanmadığı için bu tarihleri kaçırmadan kayıt yaptırmak önemli. 2020 AÖF yaz okulu başvurusu nasıl yapılacağını merak eden öğrencilere, yukarıdaki başvuru tarihlerinde 'https://aof.anadolu.edu.tr/kayit' adresinden başvuru gerçekleştirebilecek.

Yaz okulunda en fazla kaç ders alınacak?

AÖF öğrencilerinin yaz okulu için tanımlanan ders sayısı en fazla beş ders olacak.

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin yaptığı duyuruda yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF yaz okulu sınavları online mı yapılacak?

5 Eylül 2020’de yapılacak olan sınavların koronavirüs salgınına göre düzneleneceği açıklandı. Eğer pandemi şartları uygun olursa sınavlar yüz yüze yapılacak.

Yaz okulu sınav sonucunda mezun durumunda olan öğrenciler 9 Ağustos 2020’deki DGS sınavına katılabilir mi?

2020 DGS başvurularının başlama tarihi 09 -17 Haziran tarihlerinde tamamlandığı için Açıköğretim Sistemi yaz okuluna müracaat ile ilgili bir ilgili bir ilgisi bulunmuyor.

Yaz okulan katılan öğrenciler KPSS Lisans Sınavı’na katılabilir mi?

KPSS Lisans Sınavı 6 Eylül 2020 tarihinde yapılacağı için Açıköğretim sistemi, iki yıl içinde mezun olacak durumda olan adayların KPSS Lisans Sınavına katılabileceğini açıkladı. Yaz okulu sınavları da Eylül ayında açıklanacağı için öğrenciler KPSS Lisans Sınavı’na katılabilecekler.

Yaz okuluna kayıt zorunlu mudur?

AÖF 2020 yaz okuluna kayıt isteğe bağlıdır, zorunlu değildir.
Kayıt yenilemeyen öğrenci yaz okuluna katılabilir mi?
Açıköğretim Sistemine kayıtlı aktif/pasif tüm öğrencilerin yaz okuluna katılması uygundur.


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