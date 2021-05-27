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AÖF final sınavları ne zaman? Açıköğretim sınavları için geri sayım!

27.05.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri final tarihlerini araştırmaya başladı. Bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu. Peki AÖF final sınavları ne zaman? Açıköğretim sınavları için geri sayım! İşte ayrıntılar...

AÖF final sınavları ne zaman? Açıköğretim sınavları için geri sayım!

Vize sınavını tamamlayan üniversite öğrencileri bu sefer final sınavının tarihine ilişkin araştırma yapmaya başladı. Final sınavına hazırlanan öğrenciler AÖF final sınavları ne zaman? sorusunun yanıtını araştırıyor. Açıköğretim sınavları için geri sayım! Beklenen sorunun yanıtı geldi. İşte detaylar...

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan duyuruda; Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları Çevrim içi (online) ortamda gerçekleştireceği bilgisi yer aldı. Sınava ilişkin yapılan açıklamanın devamında, söz konusu sınavın 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacağı ilgililere duyuruldu.

2021 sınav takviminde yer alan bilgilere göre Açıköğretim sınavları 2. ve 6. yıl dersler ayrı, 4. ve 8. yarıyıl dersleri ayrı olmak üzere iki grupta gerçekleştirilecek.

AÖF final sınavları ne zaman? Açıköğretim sınavları için geri sayım!

ÖĞRENCİLER SINAV SONUCUNU NEREDEN ÖĞRENECEK?

Final sınavına giren öğrenciler sonuçlarını aof.anadolu.edu.tr internet sitesinden, giriş bilgilerini yazarak öğrenecek.

Almış olduğu derslerden yeterli kredi ve geçer nota ulaşmayı başaramayan öğrenciler ise yaz okuluna devam edecek. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi kapsamında ilgililere duyurulan bilgilerde, yaz okulu sınavlarının 8 Ağustos 2021'de yapılacağı belirtildi.

AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) gerçekleştirilen sınav sonucunda alınan notların, başarı notuna katkı oranları; ara sınav notunun % 30'u, dönem sonu sınav notunun %70'tir.

Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu X %30) + (Dönem Sonu Sınav Notu X %70) değerlerinin toplamı ile hesaplanmaktadır.


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