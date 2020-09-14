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AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖF kayıt yenileme ücreti ve AÖF kayıt yenileme tarihleri 2020!

EĞİTİM HABERLERİ  | 14.09.2020 17:46 | Son Güncelleme

AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor sorusu Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sorulmaya devam ediyor. YKS yeni kayıt süreci tamamlanırken kayıt yenileyecek olanlar da sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyor. İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri 2020 ve AÖF kayıt yenileme ücreti ile ilgili detaylar...

AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖF kayıt yenileme ücreti ve AÖF kayıt yenileme tarihleri 2020!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde öğrenci olan vatandaşlar, AÖF kayıt yenileme ne zaman konusunda araştırmalar yapmaya başladı. Bu süreçte ders seçme ve ücret ödeme gibi işlemler elektronik olarak gerçekleştirilecek. Şimdi süreçle ilgili detaylar merak ediliyor. İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri 2020

AÖF KAYIT YENİLEME 2020 NE ZAMAN?

AÖF kayıt yenileme süreci bu sene 5 Ekim 2020 tarihi itibarıyla başlayacak ve işlemler 15 Ekim 2020 tarihine dek sürecek. Mazeretli kayıt tarihi de 16 Ekim 2020 Cuma günü olarak belirlendi. YKS yeni kayıt işlemleri 31 Ağustos tarihinde başlamış ve 10 Eylül tarihinde de sona ermişti.

AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? AÖF kayıt yenileme ücreti ve AÖF kayıt yenileme tarihleri 2020!

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ

Adaylar tarafından AÖF kayıt yenileme ücreti de merak edilen konulardan bir tanesi. Özellikle bu konuyla ilgili olarak Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sık sık araştırma yapılıyor. Açıköğretim Fakültesi’nde ağırlıklı olarak kayıt ücretleri bölümlere göre değişkenlik gösteriyor. AÖF kayıt yenileme ücreti ile ilgili olarak henüz Anadolu Üniversitesi resmi bir açıklama yapmadı. Yine de 2019 yılının AÖF kayıt ücreti bilgilerine Anadolu Üniversitesi’nin internet adresinde ulaşılabiliyor.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme 2020 sürecinin nasıl geçeceği de merak ediliyor. Kayıt yenileme işlemi, ders seçimi yani ekle-sil işlemi ve kayıt yenileme ücretinin ödemesi ile gerçekleşiyor. Ders seçimi yapılmadığı müddetçe ödeme bilgileri oluşmuyor ve öğrenciler de kayıtlarını yenileyemiyor. Bahar döneminde kaydını yeniletecek olan öğrencilere ders ataması yapılmıyor. Öğrenciler 45 AKTS kredisi geçmeyen ders seçebiliyor. Ders seçimi yani ekle-sil işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı ve Kayıt Yenileme linki üzerinden gerçekleşiyor. Dolayısıyla adım adım; dersler seçiliyor, ücret ödeniyor, otomasyondan kayıt kontrol ediliyor ve ders kitapları eKampüs’e geliyor.

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