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AÖF kayıtları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi'nden açıklama geldi!

14.02.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF kayıtları ne zaman yapılacak sorusu sıklıkla aratılıyor. Depremin ardından yaşanan değişimler eğitim alanında birçok sınavın ertelenmesine sebep oldu. Bu sebeple vatandaşlar AÖF ertelendi mi ve AÖF ne kayıtları ne zaman yapılacak sorusunu aratıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sosyal medya hesabından kayıt yenileme tarihlerini açıkladı.

AÖF kayıtları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi'nden açıklama geldi!

Depremin ardından tüm üniversitelerde uzaktan eğitim kararı alınmıştı. AÖF öğrencileri normal şartlarda 13 Şubat'ta başlayacak olan açıköğretim kayıtlarının ertelenip ertelenmediğiyle ilgili açıklama beklerken duyuru yayınlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kayıt yenileme tarihleri paylaşarak, 10 ildeki öğrencilerden herhangi bir ücret alınmayacağı belirtti. Peki, açıköğretim kayıt yenileme ertelendi mi, ne zaman bitecek?

AÖF KAYITLARI ERTELENDİ Mİ?

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada AÖF kayıt yenileme tarihleri paylaştı. Yayınlanan duyuruda, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat- 2 Mart 2023 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERDEN KAYIT ÜCRETİ ALINMAYACAK

Üniversite yaptığı açıklamada "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki depremzede öğrencilerimizden 2022-2023 Bahar Döneminde kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır." dedi.

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AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Kayıt yenileme tarihi önceden 13-24 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktı. Ancak yaşanan depremin ardından YÖK’ten gelen son açıklamalar ile birlikte kayıt takvimi siteden kaldırıldı. Kayıt yenileme işlemleri için YÖK'te gelecek yeni bir açıklama bekleniyor.

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AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

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