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AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2021 AÖF sınav yeri nasıl öğrenilir?

26.11.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav giriş belgesi ve sınav yeri öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2021-2022 güz dönemi vize sınavlarının 27-28 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacağı açıklanmıştı. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2021 AÖF sınav yeri nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...

AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2021 AÖF sınav yeri nasıl öğrenilir?

2021 yılı AÖF sınav giriş belgesi ve sınav yeri öğrenciler tarafından araştırılıyor. AÖF güz dönemi sınavları hakkında Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre sınav belgeleri aktifleştirildi. İşte AÖF sınav giriş belgesi alma...

2021 AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA!

2021 AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı. AÖF sınav giriş belgesine sistem üzerinden giriş yaparak ulaşılabilmekte. Sisteme e-Devlet üzerinden ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yapabilmek mümkün.

2021 AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında düzenlenecek.

2021 AÖF güz dönemi ara sınav giriş yerlerine https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ üzerinden e-Devlet hesabı ile ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yapark ulaşabilirsiniz. Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yapmak isteyen adaylar e-posta ya da TC kimlik numaraları ve şifre girdikten sonra AÖF sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.


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sınav
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