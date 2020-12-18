AÖF sınav sonuçları 2020... AÖF önlisans 1. vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberine göre Açıköğretim önlisans vize sınavları sonuçları merak ediliyor. Binlerce Açıköğretim önlisans öğrencisi geçtiğimiz hafta sonu sınavlarını gerçekleştirdi. Özellikle hafta sonu sınav yoğunluğu yaşayan AÖF ekranları pazar günü yoğunluktan dolayı hata verdi. Binlerce öğrenci çeşitli şikayet kanallarında yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi. AÖF önlisans vize sonuçları ne zaman açıklanacak araştıran binlerce öğrenci AÖF önlisans 1. dönem vize sonuçlarını bekliyor. Peki AÖF önlisans vize sonuçları açıklandı mı?

AÖF ÖNLİSANS VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim önlisans sınav sonuçları binlerce aday tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta sonu binlerce AÖF önlisans öğrencisi 1. vize sınavlarına giriş yaparak sınavlarını bitirdi. AÖF önlisans vize sonuçları ne zaman açıklanacak merak eden adaylar, online sınav yapıldığı için AÖF önlisans sınavlarının erkenden açıklanmasını bekliyor. Açıköğretim sınav sonuçlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.