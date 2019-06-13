AÖF sınav sonuçları açıklandı! Sonuçlar Anadolu Mobil uygulamasında ve otomasyon sisteminde

AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından bugün erişime açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar neticesinde mezun olma durumunda olan adaylar ve diğer öğrenciler diledikleri takdirde 3 ders sınavına da katılabilecek. Kredi sorunu olmayanlar ise bir üst sınıfa geçecek ya da mezun olacak.

AÖF SONUÇ SORGULAMA

Final sınavına ilişkin sonuçlar Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim Fakültesi’ne ait sistemde yer alıyor. “/login.anadolu.edu.tr” adresinden e-posta adresi veya kimlik numaraları ile şifrelerini giren öğrenciler sisteme giriş yaparak sonuçları sorgulayabilecek. Sonuçlar Anadolu Mobil uygulamasında ve fakültenin otomasyon sisteminde yer alıyor.

Sonuçlarla ilgili resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama ise şöyle;

Sınav sonuçlarınız Anadolu Mobil'de açıklandı!



Güncel mobil uygulamalarımız;

IOS için: https://t.co/Tsb27VLad9

Android için: https://t.co/EjQCyiAzWI



Not: Sonuçlar otomasyon sistemine yüklendiğinde ayrıca sayfamızdan duyurulacaktır. pic.twitter.com/lfeqVoGyE4 — Anadolu Üniversitesi (@Anadolu_Univ) 13 Haziran 2019

3 DERS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

3 ders sınavları 27 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav merkezleri ise 22 Temmuz’da açıklanacak.

AA, AB, BA, BB, BC, CB, CC NOTLARI NE ANLAMA GELİYOR?



Bu harf notları geçerli yani başarılı harf notları arasında yer alıyor. Bu notları elde ede öğrenciler sırasıyla en yüksek AA olacak şekilde o derse ait başarı ortalamasını öğrenmiş oluyor.