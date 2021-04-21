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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

21.04.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav sonuçları ara sınavların ardından araştırılıyor. 19 Nisan'da sona eren AÖF 2021 Bahar dönemi ara sınavlarının tamamlanması ile öğrenciler AÖF sınav sonuç ekranını araştırmaya başladı. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sonuçları erişime ne zaman açılacak? İşte, detaylar...

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları ne zaman? sorusu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2021 Bahar dönemi ara sınavının ardından gözler AÖF sınav sonuç ekranına çevrildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınav sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından öğrencilerin erişimine açılacak. Sonuçlar, öğrenci şifresi ile sorgulanabilecek. İşte, ayrıntılar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, "Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi. AÖF ara sınav sonuçlarının 23 Nisan tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra AÖF sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

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Anahtar Kelimeler:
sınav
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