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AÖF sınavları online mı olacak, final sınavı ne zaman? İşte AÖF sınav tarihi 2021...

23.05.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde eğitimine devam eden öğrencilerin katılım göstereceği AÖF bahar dönemi final sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı merak ediliyor. 2021 AÖF sınavı tarihleri yapılan duyuru ile ilan edildi. Peki AÖF sınavları online mı olacak, AÖF final sınavı ne zaman? İşte AÖF sınav tarihi 2021...

AÖF sınavları online mı olacak, final sınavı ne zaman? İşte AÖF sınav tarihi 2021...

AÖF bünyesinde eğitimine devam eden öğrencilerin katılım göstereceği AÖF bahar dönemi final sınavlarının online mı, yüz yüze mi gerçekleşeceği merak ediliyor. 2021 AÖF sınavı ne zaman sorusu yapılan duyuru ile cevap buldu. Peki AÖF sınavları online mı olacak?

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK, NE ZAMAN OLACAK? AÖF SINAV TARİHİ 2021...

AÖF öğrencileri 2020-2021 eğitim dönemi AÖF bahar dönemi final sınavları hakkındaki detayları merak ediyor. AÖF'ün internet sitesinde bulunan akademik takvim altında sınav tarihleri duyuruldu. Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Dönem Sonu Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden ilan edilecek.

Anadolu Üniversitesi’nin internet sitesinden yapılmış olan duyuruda, “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. ” denildi. Sınava giriş için esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz veya öğrenci şifrenizle giriş yapabilir ve katılım gösterebilirsiniz.


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