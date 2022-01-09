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AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖF güz dönemi final sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır?

09.01.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi dönem sonu sınavları gerçekleştirildi. Final sınavları 8-9 Ocak tarihlerinde yapılıyor. Peki AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖF güz dönemi final sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? AÖF soru ve cevapları açıklandı. İşte detaylar...

AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖF güz dönemi final sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır?

Kitapçık ve cevap anahtarı, genellikle sınavın düzenlendiği günden itibaren 1 veya 2 gün içerisinde yayınlanıyor. AÖF öğrencilerinin gözleri AÖF soru ve cevaplarına çevrildi. AÖF soru ve cevaplarına haberimizde yer alan linkten ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

AÖF soru ve cevaplarına, 'https://ekampus.anadolu.edu.tr/#/login' adresinden ulaşabilirsiniz. AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları 8-9 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖF güz dönemi final sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır?

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim Fakültesi final sınav sonuçların ne zaman açıklanacağı belli değil. Geçmiş sınavlara bakıldığında sonuçların bir hafta içinde açıklanması bekleniyor.

AÖF BAŞARI PUANI KAÇ?

Üniversite, başarı notunun alt sınır değerinin 35 olduğunu açıkladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirleniyor.

AÖF HARF NOTU KARŞILIĞI NEDİR?

84,00 – 100,0 AA 4,00

77,00 – 83,99 AB 3,70

71,00 – 76,99 BA 3,30

66,00 – 70,99 BB 3,00

61,00 – 65,99 BC 2,70

56,00 – 60,99 CB 2,30

50,00 – 55,99 CC 2,00

46,00 – 49,99 CD 1,70

40,00 – 45,99 DC 1,30

35,00 – 39,99 DD 1,00

0,00 – 34,99 FF 0,00

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