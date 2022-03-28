AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖF vize sınavları bu hafta yapılacak mı? 2022 AÖF sınav geçme notu kaç?

AÖF vize sınav tarihleri gündemde yer alan konulardan arasında. Açıköğretim sınavı için geri sayım başladı. AÖF öğrencileri, sınava katılacakları tarihi ve yeri merak ediyor. AÖF 2021-2022 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Üniversitenin takvimine göre AÖF bahar dönemi ara sınavları 2- 3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. AÖF sınavının yüz yüze mi yoksa online mı gerçekleşeceği ise henüz belli değil.
2021-2022 eğitim yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları, 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. 21 Şubat 2022 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapan adaylar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezlerinde girebilir.
AÖF sınav yerleri 25 Mart Cuma günü açıklandı. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.
Başarı notu alt sınır puanı 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
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