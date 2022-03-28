HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖF vize sınavları bu hafta yapılacak mı? 2022 AÖF sınav geçme notu kaç?

AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖF vize sınavları bu hafta yapılacak mı? 2022 AÖF sınav geçme notu kaç?

28.03.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF öğrencileri 2021-2022 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme işlemlerini tamamladı. AÖF vize sınavları tarihleri, kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasından sonra gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi tarafından kayıt yenileme başvuruları 18 Şubat'ta bitti. Sınavların henüz yüz yüze mi yoksa online mı yapılacağı netlik kazanmadı. Öğrenciler, AÖF vize sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. işte AÖF vize sınavlarına dair detaylar!

AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖF vize sınavları bu hafta yapılacak mı? 2022 AÖF sınav geçme notu kaç?

AÖF vize sınav tarihleri gündemde yer alan konulardan arasında. Açıköğretim sınavı için geri sayım başladı. AÖF öğrencileri, sınava katılacakları tarihi ve yeri merak ediyor. AÖF 2021-2022 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Üniversitenin takvimine göre AÖF bahar dönemi ara sınavları 2- 3 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. AÖF sınavının yüz yüze mi yoksa online mı gerçekleşeceği ise henüz belli değil.

AÖF 2. DÖNEM VİZE SINAVLARI NE ZAMAN/ AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-2022 eğitim yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları, 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. 21 Şubat 2022 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapan adaylar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezlerinde girebilir.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav yerleri 25 Mart Cuma günü açıklandı. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.

AÖF SINAV GEÇME NOTU NEDİR?

Başarı notu alt sınır puanı 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSÜ 2022 soruları açıklandı mı?MSÜ 2022 soruları açıklandı mı?
Görüntüler Türkiye'den! Herkes şaşırıyorGörüntüler Türkiye'den! Herkes şaşırıyor
Meteoroloji uyardı: Salı günü geri geliyorMeteoroloji uyardı: Salı günü geri geliyor
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı!

Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı!

6 muhalefet partisi uzlaştı: Tek aday...

6 muhalefet partisi uzlaştı: Tek aday...

Dehşete düşüren görüntüler! ‘Rus askerleri köpeklere yem oluyor’

Dehşete düşüren görüntüler! ‘Rus askerleri köpeklere yem oluyor’

Yaşamadığı kabus kalmadı! 'Çocuklarımın önünde tecavüze uğradım'

Yaşamadığı kabus kalmadı! 'Çocuklarımın önünde tecavüze uğradım'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.