AÖF yaz okulu ne zaman? 2021 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

AÖF yaz okulu ne zaman sorusu, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde eğitim gören adayların gündeminde yer alıyor. Bu sene not ortalamasını yükseltmek isteyen ve dönem tekrarı yapmamak isteyen adaylar AÖF yaz okulu sınavları ne zaman sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki binlerce adayın takip ettiği 2021 AÖF yaz okulu ne zaman?

2021 AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN, AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde eğitim gören ve not ortalamasını çoğaltmak isteyen adayların başvuru yaptığı 2021 AÖF yaz okulu için sayılı günler kaldı. Sınav takvimi içerisinde bulunan bilgilere göre 1 Temmuz ve 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri gerçekleşecek.

5 Temmuz tarihinde derslerin başlamasının sonrasında sınavlar için geri sayım başlayacak. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ise 23 Ağustos ve 27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Mazereti olan adaylar için ise yaz okulunun sonu mazeret sınavları 6 Eylül-8 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. AÖF yaz okulu takvimi aşağıdaki gibi ilan edildi;