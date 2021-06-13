AÖF yaz okulu ne zaman? 2021 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

AÖF yaz okulu ne zaman sorusu, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde eğitim gören adayların gündeminde yer alıyor. Bu sene not ortalamasını yükseltmek isteyen ve dönem tekrarı yapmamak isteyen adaylar AÖF yaz okulu sınavları ne zaman sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki binlerce adayın takip ettiği 2021 AÖF yaz okulu ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde eğitim gören ve not ortalamasını çoğaltmak isteyen adayların başvuru yaptığı 2021 AÖF yaz okulu için sayılı günler kaldı. Sınav takvimi içerisinde bulunan bilgilere göre 1 Temmuz ve 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri gerçekleşecek.
5 Temmuz tarihinde derslerin başlamasının sonrasında sınavlar için geri sayım başlayacak. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ise 23 Ağustos ve 27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Mazereti olan adaylar için ise yaz okulunun sonu mazeret sınavları 6 Eylül-8 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. AÖF yaz okulu takvimi aşağıdaki gibi ilan edildi;
YAZ OKULU TAKVİMİ
01-04 Temmuz 2021 Kayıt Yenileme
05 Temmuz 2021 Derslerin Başlangıcı
15 Temmuz 2021 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tatili
19‒23 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Tatili
20 Ağustos 2021 Derslerin Bitimi
23-27 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları
31 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
06-08 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavları
09 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
13 Eylül 2021 Yaz Okulu Açılan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih
15 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı
17 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
TELAFİ
15 Temmuz 2021 Perşembe gününün telafisi / 10 Temmuz 2021 Cumartesi
19 Temmuz 2021 Pazartesi gününün telafisi / 17 Temmuz 2021 Cumartesi
20 Temmuz 2021 Salı gününün telafisi / 24 Temmuz 2021 Cumartesi
21 Temmuz 2021 Çarşamba gününün telafisi / 31 Temmuz 2021 Cumartesi
22 Temmuz 2021 Perşembe gününün telafisi / 07 Ağustos 2021 Cumartesi
23 Temmuz 2021 Cuma gününün telafisi / 14 Ağustos 2021 Cumartesi
EK SINAVLAR
20 Eylül - 02 Ekim 2021 Ön Lisans ve Lisans Programları için Ek Sınavlar
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