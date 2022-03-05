AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Açık Öğretim Kurumları sınav sonuçlarının elektronik ortamdan duyurulacağı açıklandı. Öte yandan değerlendirmelerin tamamlanmasından sonra, sonuçlar öğrencilerin erişimine açılacak. Peki AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? AÖL ders geçme notu kaç? İşte merak edilenler...

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 2.Dönem AÖL online sınavları 10 Mart'a kadar sürecek. AÖL sınav sonuç tarihiyle alakalı henüz herhangi bir açıklama gelmedi ancak 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde belli olmuştu. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a dek belli olacağı öngörülüyor.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulanıyor. Yani öğrencinin bir dersten başarılı olması için, 45 puan alması gerekli.

MEB AÖL online kılavuza ulaşmak için, 'https://aol.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_02/22160231_21181232_2021-2022_acik_ogretim_Yili_2._Donem_Sinavlari.pdf' adresine tıklayınız.





