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AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? AÖL ders geçme notu kaç?

05.03.2022 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilindiği üzere Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem online sınavları 1 Mart 2022 Salı itibarıyla başladı. Açık Öğretim Okulları’nda eğitim alan öğrenciler, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden sınavlara katılıyor. Açık Lise sınavları 10 Mart 2022'ye kadar devam edecek. Öğrenciler, sınav sonuçlarının ne zaman belli olacağını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? AÖL ders geçme notu kaç?

AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Açık Öğretim Kurumları sınav sonuçlarının elektronik ortamdan duyurulacağı açıklandı. Öte yandan değerlendirmelerin tamamlanmasından sonra, sonuçlar öğrencilerin erişimine açılacak. Peki AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? AÖL ders geçme notu kaç? İşte merak edilenler...

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 2.Dönem AÖL online sınavları 10 Mart'a kadar sürecek. AÖL sınav sonuç tarihiyle alakalı henüz herhangi bir açıklama gelmedi ancak 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde belli olmuştu. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a dek belli olacağı öngörülüyor.

AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? AÖL ders geçme notu kaç?

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulanıyor. Yani öğrencinin bir dersten başarılı olması için, 45 puan alması gerekli.

AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? AÖL ders geçme notu kaç?

MEB AÖL online kılavuza ulaşmak için, 'https://aol.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_02/22160231_21181232_2021-2022_acik_ogretim_Yili_2._Donem_Sinavlari.pdf' adresine tıklayınız.

AÖL 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? AÖL ders geçme notu kaç?

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Anahtar Kelimeler:
sınav AÖL
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