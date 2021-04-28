HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? İşte AÖL kayıt yenileme tarihleri...

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? İşte AÖL kayıt yenileme tarihleri...

28.04.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adayların merakla beklediği Açık Öğretim Lisesinin 2020-2021 Eğitim yılının ilk ve 2. dönem sınavları tamamlandı. AÖL 3. dönem sınavları en çok merak edilen konulardan biriydi. AÖL tarafından resmi bir açıklama yapıldı ve AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri ilan edildi. Peki AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? İşte AÖL kayıt yenileme tarihleri...

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? İşte AÖL kayıt yenileme tarihleri...

AÖL yani Açık Öğretim Lisesinin 2020-2021 Eğitim yılının ilk ve 2. dönem sınavları tamamlanmıştı. Adayların en çok merak ettiği AÖL 3. dönem kayıt yenileme için AÖL tarafından resmi bir açıklama yapılı. Peki AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek?

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK? İŞTE AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ...

Açık Öğretim Lisesi 2020 3. Dönemi kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri 26 Nisan 2021 Pazartesi günü itibariyle başladı. Kayıt yenileme, 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek. Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden 2 Temmuz 2004 (dahil olmak üzere) ve öncesi doğum tarihliler kayıt yenileyebilecektir.

Açık Öğretim Lisesine yeni (ilk kez) kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden sadece e-okuldan ilköğretim veya ortaokul mezunu bilgisi ya da açık ortaokul mezunu olarak gelenlerin yeni (ilk) kaydı alınacaktır. (Öğrencinin e- okulda ilköğretim veya ortaokul bilgisi olup lise bilgisi de varsa yeni (ilk kez) kaydı alınmayacaktır.)

Yeni (ilk kez) kayıt olan öğrencilerin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla kendilerine ait biyometrik fotoğraflarını sisteme taratmaları da gerekmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanır?Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanır?
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
AÖL Milli Eğitim Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte pandeminin gözde mesleği! Mühendisler bile yapmaya başladı

İşte pandeminin gözde mesleği! Mühendisler bile yapmaya başladı

Köyde 20 yıllık altın rezervi bulundu, arsa fiyatları uçtu

Köyde 20 yıllık altın rezervi bulundu, arsa fiyatları uçtu

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Tam kapanmada yeni düzenleme hazırlığı

Tam kapanmada yeni düzenleme hazırlığı

Nagehan Alçı: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim

Nagehan Alçı: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim

Eşlerine iktidarsızlık ilacı verip...

Eşlerine iktidarsızlık ilacı verip...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Demirtaş'ın mahkemede gösterdiği kağıt gündem oldu

Demirtaş'ın mahkemede gösterdiği kağıt gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.