AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek? İşte AÖL kayıt yenileme tarihleri...

AÖL yani Açık Öğretim Lisesinin 2020-2021 Eğitim yılının ilk ve 2. dönem sınavları tamamlanmıştı. Adayların en çok merak ettiği AÖL 3. dönem kayıt yenileme için AÖL tarafından resmi bir açıklama yapılı. Peki AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek?

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK? İŞTE AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ...

Açık Öğretim Lisesi 2020 3. Dönemi kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri 26 Nisan 2021 Pazartesi günü itibariyle başladı. Kayıt yenileme, 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek. Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden 2 Temmuz 2004 (dahil olmak üzere) ve öncesi doğum tarihliler kayıt yenileyebilecektir.

Açık Öğretim Lisesine yeni (ilk kez) kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden sadece e-okuldan ilköğretim veya ortaokul mezunu bilgisi ya da açık ortaokul mezunu olarak gelenlerin yeni (ilk) kaydı alınacaktır. (Öğrencinin e- okulda ilköğretim veya ortaokul bilgisi olup lise bilgisi de varsa yeni (ilk kez) kaydı alınmayacaktır.)

Yeni (ilk kez) kayıt olan öğrencilerin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla kendilerine ait biyometrik fotoğraflarını sisteme taratmaları da gerekmektedir.

