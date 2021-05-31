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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık lise sınav tarihleri belli oldu

31.05.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL 3. dönem sınavları tarihleri Açık Öğretim Lisesi öğrencileri tarafından merak ediliyor. AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri sınav öncesinde başlamış durumda. Öğrenciler harç ücretlerini ve ders seçimlerini yapıp, kayıtlarını yenilecekler. Peki AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte açık lise sınav tarihleri...

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık lise sınav tarihleri belli oldu

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL 3. dönem sınavları ne zaman sorusunu merak ediyor. AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı ve öğrenciler harç ücretlerini, ders seçimlerini yaparak kayıtlarını yenilecek. Peki AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? AÇIK LİSE SINAV TARİHLERİ...

AÖL yani Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 3 Temmuz ve 4 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Sınavlar 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30′ dan 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a dek online şekilde yapılabilecek.

AÖL ONLİNE SINAVI NASIL UYGULANACAK?

Öğrenciler, kendilerine atanmış olan derslerden oluşmakta olan testleri sınav takviminde açıklanan tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklar.

Aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan sadece birine katılım sağlanabilecek.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile beraber AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yapacak ve online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu bulunmayan ve bütün derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyecekler.

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler şeklinde yapılacaktır. Sınavda her bir dersin testi için 25 dakika süre verilecektir.

Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile beraber başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir' butonu bulunacaktır.

Öğrenciler, yanıt verdikleri soruya bir daha geri dönüş yapamayacaklardır.

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Anahtar Kelimeler:
sınav AÖL
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