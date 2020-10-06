AÖL ders ekleme ortak ders... 2020 Açıköğretim Lisesi (AÖL) ders ekleme nasıl yapılır? AÖL ders seçme ne zaman bitiyor?

Açıktan eğitim hayatına devam eden öğrencilerin beklediği 2020- 2021 ders ekleme işlemi takvimi bilgisi MEB’den geldi. AÖL yani açık liseyi bitirerek eğitim hayatına devam etmek isteyen adaylar, AÖL ders ekleme işlemi nasıl yapılır araştırmaya başladı. İşte AÖL ders ekleme işlemi ve AÖL ders ekleme tarihleri...

AÖL DERS EKLEME TARİHLERİ

Açıköğretim Lisesi'nde okuyarak lise eğitimini bitirmek isteyen adaylar, AÖL ders seçme işlemlerini nasıl yapacağını araştırıyordu. Yapılan açıklamaya göre Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1.dönem ders seçme işlemleri 11.09.2020-09.10.2020 tarihlerinde yapılabilecek. Aynı zamanda il ve ilçe yer değişimleri de bu tarihler arasında yapılacak. Peki AÖL 2020 ders ekleme nasıl yapılır?

AÖL DERS EKLEME NASIL YAPILIR?

AÖL'de yer alan bilgiye göre ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yapan öğrencilerimiz http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ders seçimleri ve sınav giriş yerlerini değiştirebilir. Ders seçme işlemlerinde ortak derslerin AÖL'de alınması zorunludur. Seçmeli olarak belirtilen derslerin alınması zorunlu değildir. Seçmeli dersleri kredi puanını artırmak isteyenler alabilir. Bilindiği üzere AÖL'den 192 kredi puanı ile mezun olunuyor.