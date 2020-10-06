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AÖL ders ekleme ortak ders... 2020 Açıköğretim Lisesi (AÖL) ders ekleme nasıl yapılır? AÖL ders seçme ne zaman bitiyor?

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.10.2020 12:11 | Son Güncelleme

Açıktan lise eğitimine devam edecek adayların ders ekleme işlemleri 9 Ekim tarihi ile başlayacak. Pandemi sürecinden sonra binlerce AÖL başvurusu yapılmış ve liseyi açıktan bitirmek için ders seçimi tarihleri beklenmeye başlanmıştı. Kayıt yaptıran adaylar ders ekleme ve silme işlemlerini araştırıyor. 2020 Açıköğretim Lisesi (AÖL) ders ekleme nasıl yapılır? AÖL ders seçme ne zaman bitiyor?

AÖL ders ekleme ortak ders... 2020 Açıköğretim Lisesi (AÖL) ders ekleme nasıl yapılır? AÖL ders seçme ne zaman bitiyor?

Açıktan eğitim hayatına devam eden öğrencilerin beklediği 2020- 2021 ders ekleme işlemi takvimi bilgisi MEB’den geldi. AÖL yani açık liseyi bitirerek eğitim hayatına devam etmek isteyen adaylar, AÖL ders ekleme işlemi nasıl yapılır araştırmaya başladı. İşte AÖL ders ekleme işlemi ve AÖL ders ekleme tarihleri...

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AÖL DERS EKLEME TARİHLERİ

Açıköğretim Lisesi'nde okuyarak lise eğitimini bitirmek isteyen adaylar, AÖL ders seçme işlemlerini nasıl yapacağını araştırıyordu. Yapılan açıklamaya göre Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1.dönem ders seçme işlemleri 11.09.2020-09.10.2020 tarihlerinde yapılabilecek. Aynı zamanda il ve ilçe yer değişimleri de bu tarihler arasında yapılacak. Peki AÖL 2020 ders ekleme nasıl yapılır?

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AÖL DERS EKLEME NASIL YAPILIR?

AÖL'de yer alan bilgiye göre ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yapan öğrencilerimiz http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ders seçimleri ve sınav giriş yerlerini değiştirebilir. Ders seçme işlemlerinde ortak derslerin AÖL'de alınması zorunludur. Seçmeli olarak belirtilen derslerin alınması zorunlu değildir. Seçmeli dersleri kredi puanını artırmak isteyenler alabilir. Bilindiği üzere AÖL'den 192 kredi puanı ile mezun olunuyor.

AÖL'de ders seçerken toplam 192 krediden geçildiğini bilen adaylar, ders seçme işlemlerini nasıl yapacağını araştırıyordu. İşte AÖL ders seçme nasıl yapılır sorusunun cevabı...

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AÖL DERS SİLME NASIL YAPILIR?

http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx linkinden sisteme giriş yapınız.

Sağ tarafta bulunan Kayıt Yenileme / Ders Seçme kırmızı ekrana tıklayın.

Ders Seçme İşlemi bölümünü seçin.

Tabloda bulunan en başta "Seçmek için" kategorisinin altında bulunan, başında mavi tik olan derslerin mavi kısmını işaretleyerek seçim yapabilirsiniz.

AÖL ders seçme işleminde "ortak dersler" zorunlu olarak seçilmelidir.

AÖL ders seçiminde bulunan "Seçmeli dersler" eklenmesi zorunlu değildir.

Seçilen dersler alttaki tabloda başında kırmızı tik işareti olarak yer alır. Bu tablonun başında bulunan kategori kısmında "Silmek için " başlığı yer alır.

Seçilen dersi silmek için buradan değişiklik yapılabilir.

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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) NEDİR? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.

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