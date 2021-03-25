AÖL giriş ekranı: Açık öğretim sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Açık Öğretim Liseleri 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem online sınavları 25 Mart 2021 saat 09.30’da başlayacak. 29 Mart 2021 Saat 23.59’da sona erecek olan sınavlarla ilgili öğrenciler, seçtikleri bir dersin sınavını bitirmesinin ardından, seçilen diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içinde dilediği bir zaman diliminde diğer dersin sınavına girebilecektir.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı, açık lise sınavlarının online yapılacağını duyurdu. Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları için online sınav sistemi 25 Mart 2021 (saat 09.30’dan) - 29 Mart 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihlerinde açılıyor.

MEB AÇIK LİSE SINAVLARI AÇIKLAMASI!

Not-1: Öğrenciler seçtiği bir dersin sınavını tamamlamasının ardından, seçtiği diğer dersin sınavına hemen başlamak durumunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

Not-2: Online Sınavla ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22 Şubat 2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından, "...İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından istenmesi durumunda, müdürlüğünüz tarafından paylaşılan internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava girmesinin sağlanması, Engelli öğrencilerce istenmesi durumunda, müdürlüğünüz tarafından okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede ya da paylaşılan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava girmesinin sağlanması..." biçiminde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resm3i yazı gönderilmiştir. Bu konu ile ilgili talep eden öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir.