AÖL giriş ekranı: Açık öğretim sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

25 Mart’ta başlayan AÖL 2. Dönem sınavları, 29 Mart’a kadar devam edecek. Bakan Selçuk, sınavlara çevrimiçi yapılacağını kaydederek, sınavlara belirtilen tarihlerde istenilen zamanlarda girilebileceği vurgulandı.
Geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavların çevrim içi ortamda gerçekleştirileceğini vurgulayarak, 1. dönem sınavlarının, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavlarının ise 25 Mart’ta başlayacağını kaydetti.
Açık Öğretim Liseleri 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem online sınavları 25 Mart 2021 saat 09.30’da başlayacak. 29 Mart 2021 Saat 23.59’da sona erecek olan sınavlarla ilgili öğrenciler, seçtikleri bir dersin sınavını bitirmesinin ardından, seçilen diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içinde dilediği bir zaman diliminde diğer dersin sınavına girebilecektir.
AÖL öğrencileri, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde paylaşılan tarihlerde online sınav sistemine giriş yaparak tamamlayacaktır.
Millî Eğitim Bakanlığı, açık lise sınavlarının online yapılacağını duyurdu. Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları için online sınav sistemi 25 Mart 2021 (saat 09.30’dan) - 29 Mart 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihlerinde açılıyor.
MEB AÇIK LİSE SINAVLARI AÇIKLAMASI!
Not-1: Öğrenciler seçtiği bir dersin sınavını tamamlamasının ardından, seçtiği diğer dersin sınavına hemen başlamak durumunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.
Not-2: Online Sınavla ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22 Şubat 2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından, "...İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından istenmesi durumunda, müdürlüğünüz tarafından paylaşılan internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava girmesinin sağlanması, Engelli öğrencilerce istenmesi durumunda, müdürlüğünüz tarafından okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede ya da paylaşılan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava girmesinin sağlanması..." biçiminde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resm3i yazı gönderilmiştir. Bu konu ile ilgili talep eden öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir.
AÖL ONLİNE SINAVI NASIL UYGULANIYOR?
. Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan sadece birine girebileceklerdir.
Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde paylaşılan tarihlerde online sınav sistemine giriş yaparak tamamlayacaklardır.
Öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına girebileceklerdir. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını bitirenler, sınav zamanının sonuna dek AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.
Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.
Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir' butonu olacaktır.
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