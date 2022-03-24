AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 2022? AÖL öğrenci giriş ekranı! Açık Lise sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 3.dönem sınavları ne zaman?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı Açık Lise öğrencileri tarafından merak konusu oldu. 1 Mart'ta yapılan ve 10 Mart Perşembe günü tamamlanan sınavlara giren Açık Lise öğrencileri sonuçlara ilişkin araştırmalarını sürdürürken beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapıldı. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı 2022? Açık Lise sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 3.dönem sınavları ne zaman? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022?

AÖL sınav sonuçları ile ilgili heyecanlı bekleyiş 24 Mart Perşembe (bugün) itibarı ile sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla AÖL sonuç sorgulama işlemini yapabilir.

https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

