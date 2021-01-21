HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. AÖL sınav takvimi 2021... Açık lise 2. dönem kayıt yenileme tarihi ne zaman? Açık lise sınav tarihleri açıklandı!

AÖL sınav takvimi 2021... Açık lise 2. dönem kayıt yenileme tarihi ne zaman? Açık lise sınav tarihleri açıklandı!

21.01.2021 10:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
AÖL sınav takvimi 2021... Açık lise 2. dönem kayıt yenileme tarihi ne zaman? Açık lise sınav tarihleri açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Açık Öğretim Lise programı ile çeşitli sebeplerle eğitimini yarım bırakan vatandaşlar lise diplomasına kavuşabiliyor. Yaşanan koronavirüs pandemisi yüzünden AÖL sınavları ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Peki Açık Öğretim Lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖL sınav tarihleri 2021...

AÖL 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme süreci ile ilgili detaylar çok sayıda öğrenci tarafından araştırılıyor. Özellikle AÖL 1. dönem sınavlarının ertelenmesinin ardından öğrenciler bir yandan da AÖL 2021 kayıt yenileme süreci ile ilgili araştırma içerisine girdi. Bu nedenle hem ilk kez kayıt yaptıracak olanlar hem de kayıt yenileyecek olanlar açık lise kayıtları ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT TAKVİMİ

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. dönem için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıracak olan öğrenciler AÖL kayıt yenileme sürecine dair tarihleri Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvimden öğrenebiliyor. Takvimde AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemlerinin 4 Ocak 2021 ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Açık lise kayıt sürecinin yanı sıra 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. dönem ders seçme ve güncelleme işlemlerinin ise 6 Ocak 2021 ile 8 Şubat 2021 tarihleri yapılacağı belirtiliyor. Aynı şekilde takvime göre; 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. dönem sınav merkezi güncelleme işlemleri de 6 Ocak 2021 ile 8 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

ZİYA SELÇUK'TAN AÖL SINAV TARİHLERİ AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı ertelenen sınav tarihlerine ilişkin açıklama yaptı.Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav takviminde 5-6 Aralık tarihinde yapılması beklenen AÖL sınavları ertelenmişti. Yapılan açıklamaya göre AÖL sınavları için tarih verildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 Açık Öğretim Sınav tarihlerini duyurdu. 'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
ALES, YÖKDİL ve e-YDS sınavları ne zaman?ALES, YÖKDİL ve e-YDS sınavları ne zaman?
03 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 3?03 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 3?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Ekonomi ve hukuk reform paketinde hangi maddeler var?

Ekonomi ve hukuk reform paketinde hangi maddeler var?

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik aşı açıklaması

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik aşı açıklaması

Sevilen dizi ekrana böyle dönüyor! Bordo bereli eğitiminden geçtiler

Sevilen dizi ekrana böyle dönüyor! Bordo bereli eğitiminden geçtiler

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Yaşlıları sevindiren haber!

Yaşlıları sevindiren haber!

Diğer Haberler

Takdir ve teşekkür hesaplama 2021... Teşekkür ve takdir nasıl hesaplanır? e-Karne'ye nasıl bakılır?

Teşekkür ve takdir nasıl hesaplanır?

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

ALES, YÖKDİL, e-YDS ve DHBT sınav tarihleri 2021... ÖSYM ertelenen sınavları ne zaman yapacak?

ALES, YÖKDİL ve e-YDS sınavları ne zaman?

ALES, YÖKDİL, e-YDS ve DHBT sınav tarihleri 2021... ÖSYM ertelenen sınavları ne zaman yapacak?

ALES, YÖKDİL ve e-YDS sınavları ne zaman?

AÖF sınav sonuçları 2021... AÖF bitirme - final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF ders geçme notu 2021... AÖF puan hesaplama 2021 nasıl yapılır? Harf notu nedir? AÖF'de çan eğrisi var mı?

AÖF puan hesaplama 2021 nasıl yapılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.