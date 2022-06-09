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AÖL sınavları ne zaman hangi gün yapılacak? 2022 AÖL sınav tarihleri MEB tarafından açıklandı mı?

09.06.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınavları ne zaman hangi gün yapılacak sorusunun yanıtı, Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan ve dönem sonu sınav tarihleri merak eden öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 2022 AÖL dönem sonu sınavları için artık kısa bir zaman kala, sınava katılım sağlayacak öğrenciler, MEB tarafından yayımlanacak olan sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman hangi gün yapılacak? 2022 AÖL sınav tarihleri MEB tarafından açıklandı mı?

AÖL sınavları ne zaman hangi gün yapılacak? 2022 AÖL sınav tarihleri MEB tarafından açıklandı mı?

2022 AÖL sınavlarının tarihleriyle alakalı araştırmalar internet üzerinden yapılmaya devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan binlerce öğrencinin hazırlıklarını sürdürdüğü dönem sonu sınavları için tarih araştırması yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan AÖL sınavlarının hangi günlerde yapılacağı merak konusu oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2022 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri belli oldu mu?

2022 AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL sınavlarının tarihleriyle alakalı detaylı araştırma sürmeye devam ederken, sınavların hangi günlerde yapılacağıyla ilgili gözler MEB'e çevrildi. MEB 2022 sınav takviminde yaptığı duyuruda, Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınavlarının Temmuz ayında yapılacağını belirtmişti. Sınavların Temmuz'un kaçında yapılacağıyla alakalı henüz net bir bilgi açıklanmadı. AÖL sınav tarihleri açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

AÖL SINAV GEÇME NOTU KAÇ?

AÖL sınav geçme notunun kaç olduğunu merak eden öğrenciler, yaklaşan dönem sonu sınavları öncesinde internet üzerinden sorgulama yapıyor. Açık Öğretim Fakültesi sınav sistemi 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Yani bir öğrencinin sınavdan geçebilmesi için 45 puan alması yeterli oluyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı
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