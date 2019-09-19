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AP Arakanlı Müslümanların haklarının ihlal edilmesini kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 16:40 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu, Arakanlı Müslümanların haklarının ihlal edilmesini kınayan kararı kabul etti

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Arakanlı Müslümanların haklarının ihlal edilmesini kınadı.

Fransa'nın Strazburg kentinde devam eden AP Genel Kurulu'nda 94 "hayır" ve 12 çekimser oya karşı 546 "evet" oyuyla kabul edilen kararda, Arakanlı Müslümanların haklarının ihlal edilmesi kınandı.

Kararda, Arakanlı Müslümanların haklarının ihlal etmemesi için Myanmar hükümetine çağrıda bulunuldu.

Ayrıca kararda, Bangladeş hükümetinden, Arakanlı mültecileri, Myanmar'a göndermemesi istendi.

Kararda, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensuda'nın Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili soruşturma talebinde bulunmasından dolayı memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) kurduğu Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman, dün yaptığı açıklamada, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki 120 bini kamplarda yaşayan toplam 600 bin Arakanlı Müslüman için "soykırım" tehdidinin devam ettiğini belirtmişti.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik girişimine yol açacağı endişesi taşıyor.

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