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Apartman dairesinde kürtaj yapan sahte doktor serbest bırakıldı

04.03.2021 13:44 | Son Güncelleme:
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Apartman dairesinde kürtaj yapan sahte doktor serbest bırakıldı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir apartman dairesinde kendisini doktor olarak tanıtıp kadınları para karşılığında muayene ederek kürtaj ve doğum yaptıran kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde, Suriye uyruklu R.K.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir apartman dairesinde kendisini doktor olarak tanıtıp kadınları para karşılığında muayene ederek kürtaj ve doğum yaptıran kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde, Suriye uyruklu R.K. isimli bir kadının Suriye uyruklu kadınları muayene ettiği, kürtaj yaptığı, ilaç tedavisi verdiği, ilaç sattığı ve doğum yaptırdığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi. Operasyonda, muayenehane olarak kullanıldığı belirlenen dairede 300 adet tıbbı ilaç, 4 adet cerrahi malzemesi, 1 adet ultrason muayene cihazı ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan kendisini doktor olarak tanıtan R.K., jandarma komutanlığındaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan R.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Apartman dairesinde kürtaj yapan sahte doktor serbest bırakıldı

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