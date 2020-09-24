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Apartman görevlisinde koronavirüs çıktı, 120 dairede 500 kişi karantinaya alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2020 14:09 | Son Güncelleme

Eskişehir’de yaklaşık 500 kişinin yaşadığı 5 blokta 120 daireden oluşan site, apartman görevlisinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sebebiyle karantina altına alındı. Apartmanlar belediye ekiplerince dezenfekte edilirken, polis ekipleri de karantinaya alınan daireleri gezerek evlerinden ayrılan olup olmadığını kontrol etti.

Apartman görevlisinde koronavirüs çıktı, 120 dairede 500 kişi karantinaya alındı

Eskişehir‘de Uluönder Selva Sokak’ta bulunan 5 bloklu sitenin apartman görevlisi ve eşinin, rahatsızlıkları sonucu yaptırdıkları testte koronavirüs oldukları ortaya çıktı. Pozitif çıkan test sonucunda Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekiplerince çalışma başlatıldı. Apartman görevlisi ve eşinin temas halinde olduğu 5 blokta yaşayan yaklaşık 500 vatandaş, 14 gün boyunca karantina altına alındı. Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı ekipler, apartmanda gerekli dezenfekte işlemleri yapıldı. Polis ekipleri tarafından apartman girişlerine güvenlik şeritleri çekilirken, sitede yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak. Ayrıca yapılan karantina işlemi ardından Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli kontroller yapılarak evlerinde olmayan kişilere cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

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“ŞU ANDA SİTEDE BAŞKA BİR HASTA YOK”

Karantinada bulunan bloklardan birinde yaşayan apartman yöneticisi Okan Süzbir, “Apartman görevlisinin eşi pozitif çıktı. Daha sonra bizim apartmana bakan apartman görevlimiz de pozitif çıkınca, karı-koca karantinaya alındı. Kendi evlerindeler şuan sağlık durumları gayet iyi. Bizim de sitemizdeki 5 binayı tedbir amaçlı karantinaya aldılar. Toplamda 5 blokta 120 dairede 450-500 civarı yaşayan var. Şu an sitede herhangi bir başka hasta yok, herkes gayet sağlıklı. Arkadaşlar çok ilgileniyor. Herhangi bir kişide hastalık belirtisi görülürse hemen haber vereceğiz, gelip bakacaklar. Ama şuanda sitemizde başka bir vakamız yok. Belediyemiz sağ olsun hemen geldiler, gerekli önlemleri aldılar. Emniyet ekiplerimiz gelip şeritlerini çektiler. Tepebaşı Belediyesi ekip göndererek tüm blokları dezenfekte ettirdi. Vefa grubundaki arkadaşların iletişim numaraları verildi, tüm ihtiyaçlarımız onlar vasıtasıyla karşılanacak. İnşallah başka bir pozitif vakamız çıkmaz, sağ salim bu günleri atlatırız” dedi.

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İHA

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