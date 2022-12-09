HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Apartman sakinleri otoparka inince hayatlarının şokunu yaşadı! Komşu çocuğu yapmış... 'İlk kez böyle bir şey görüyorum'

Apartman sakinleri otoparka inince hayatlarının şokunu yaşadı! Komşu çocuğu yapmış... 'İlk kez böyle bir şey görüyorum'

09.12.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen olayda 30 yaşındaki S.T. sinir krizi geçirdiği söylenerek babasının aracı da dahil 6 aracın camını kırdı. Otoparkta gördükleri manzara karşısında dehşete düşen apartman sakinlerinden Hikmet Kütük, ''Ekmek almaya gidiyordum, o zaman gördüm. Bir de baktım tüm araçların camı kırık. Rahatsızlığı varmış'' dedi. Yoldan geçen başka biri de, ''Daha önce böyle bir şey görmedim, ilk defa görüyorum. Çok şaşırdım. Hepsi arkadan kırılmış'' ifadelerini kullandı.

Apartman sakinleri otoparka inince hayatlarının şokunu yaşadı! Komşu çocuğu yapmış... 'İlk kez böyle bir şey görüyorum'

Akılalmaz olay, sabah saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dairede ailesi ile birlikte yaşayan S.T. (30) sabah saatlerinde sinir krizi geçirdi. Bir süre sonra otoparka inen genç, yerde bulduğu taşla dakikalar içerisinde 6 aracın camını kırdı. Gelen sesler üzerine aşağı inen apartman sakinleri ise gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı.

S.T., ihbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, yapılan kontrolde gencin babasına ait aracın da ön camını patlattığı görüldü.

InkedAW777962_01 (1)

"BİR DE BAKTIM TÜM ARAÇLARIN CAMI KIRIK"

Otomobilinin camı kırılan Hikmet Kütük, “Şahıs bulunduğumuz apartmanda oturuyor. Duyduğumuza göre rahatsızlığı varmış. Ne kadar otomobil varsa arka camını kırmış. Polis geldi şahsı götürdü. Ben ekmek almaya gidiyordum, o zaman gördüm. Bir de baktım tüm araçların camı kırık. Şikayetçi olanlar var. Babasını çağırdık o da gelmedi” dedi.

InkedAW777962_05

''DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM''

Yoldan geçerken araçların farkına varan Bahsi Korkut ise, “Burada tinerci eksik olmuyor. Hırsızlık amacı ile yapıldığını sanmıyorum. Daha önce böyle bir şey görmedim, ilk defa görüyorum. Çok şaşırdım. Hepsi arkadan kırılmış” diye konuştu.
Diğer yandan, araç camlarını kıran şahıstan babasının da şikayetçi olacağı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

InkedAW777962_10

Screenshot_9

Screenshot_10

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anne, hareketinden şüphelendi, çocuğun anlattığı şey kahretti! Anne, hareketinden şüphelendi, çocuğun anlattığı şey kahretti!
Dünyayı isyan ettiren salgın ölümcül hastalığın çaresi çıktıDünyayı isyan ettiren salgın ölümcül hastalığın çaresi çıktı
6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı! 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!
Anahtar Kelimeler:
antalya

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

'EYT'de yaş sınırı olmayacaktı ama...'

'EYT'de yaş sınırı olmayacaktı ama...'

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

"Evliler böyle oyunlar oynar kimseye söylenmez" Korkunç detaylar

"Evliler böyle oyunlar oynar kimseye söylenmez" Korkunç detaylar

Fiyatları duyan hayretler içinde kaldı! Profesör maaşlarını geçti: Yabancılar 25 bin, Türkler 40 bin TL istiyor

Fiyatları duyan hayretler içinde kaldı! Profesör maaşlarını geçti: Yabancılar 25 bin, Türkler 40 bin TL istiyor

Anne, hareketinden şüphelendi, çocuğun anlattığı şey kahretti!

Anne, hareketinden şüphelendi, çocuğun anlattığı şey kahretti!

İlginizi Çekebilir

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.