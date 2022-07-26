HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Apartmanın dış boyasını yapıyordu! 11'inci katta asılı kaldı...

Apartmanın dış boyasını yapıyordu! 11'inci katta asılı kaldı...

26.07.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yürekleri ağza getiren olay Adana'da yaşandı. 12 katlı apartmanın dış cephe boyasını yapan bir kişi, asansör halatının kopması sonucu 11'inci katta asılı kaldı. Ölümle burun buruna gelen boyacı ustası, çığlıklarını duyanların çağırdığı itfaiye ekipleri sayesinde kurtarıldı.

Apartmanın dış boyasını yapıyordu! 11'inci katta asılı kaldı...

Olay, bugün gündüz saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 12 katlı apartmanın dış cephe boyası için kurulan asansörde çalışan ve ismi öğrenilemeyen boya ustası, üzerinde bulunduğu platformun bağlı olduğu halatın kopması sonucu 11'inci atta asılı kaldı.

YARDIM ÇIĞLIKLARI SAYESİNDE KURTULDU

11inci-katta-asili-kalan-boyaciyi-itfaiye-kurtardi_8782_dhaphoto2

Taktığı emniyet kemeri sayesinde bağlı kaldığı halata tutunan boya ustası, "İmdat kurtarın" diye yardım istemeye başladı. Çevredekilerin durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Merdivenli araç ile 11'inci kata ulaşan itfaiye erleri, boya ustasını yara almadan kurtardı. Boya ustasının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski erkek arkadaşı sokakta dehşeti yaşattı!Eski erkek arkadaşı sokakta dehşeti yaşattı!
Sosyal medyada birbirlerine girdiler! 'Sizi adam yerine koyup...'Sosyal medyada birbirlerine girdiler! 'Sizi adam yerine koyup...'
Anahtar Kelimeler:
Adana usta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çocukluk arkadaşlarının buluşması kanlı bitti! "Ölmek istemiyorum abla, kurtar beni"

Çocukluk arkadaşlarının buluşması kanlı bitti! "Ölmek istemiyorum abla, kurtar beni"

En beğenilen siyasetçi belli oldu!

En beğenilen siyasetçi belli oldu!

Sosyal medyada gündem olmuştu! Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi

Sosyal medyada gündem olmuştu! Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi

Ev almak isteyenlere kötü haber! Fiyatlar...

Ev almak isteyenlere kötü haber! Fiyatlar...

Tüm dünya, Tobi Amusan'ın kırdığı dünya rekorunu konuşuyor!

Tüm dünya, Tobi Amusan'ın kırdığı dünya rekorunu konuşuyor!

Ege'de Yunan provokasyonu! Yelkenli gemiyi taciz ettiler: Türk Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti

Ege'de Yunan provokasyonu! Yelkenli gemiyi taciz ettiler: Türk Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Çıplak pozlarını yanlışlıkla ailesine gönderince...

Çıplak pozlarını yanlışlıkla ailesine gönderince...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Sinirlerine hakim olamadı! Müşterilerin üzerine kaynar su döktü

Sinirlerine hakim olamadı! Müşterilerin üzerine kaynar su döktü

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.