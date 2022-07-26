Apartmanın dış boyasını yapıyordu! 11'inci katta asılı kaldı...

Olay, bugün gündüz saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 12 katlı apartmanın dış cephe boyası için kurulan asansörde çalışan ve ismi öğrenilemeyen boya ustası, üzerinde bulunduğu platformun bağlı olduğu halatın kopması sonucu 11'inci atta asılı kaldı.

YARDIM ÇIĞLIKLARI SAYESİNDE KURTULDU

Taktığı emniyet kemeri sayesinde bağlı kaldığı halata tutunan boya ustası, "İmdat kurtarın" diye yardım istemeye başladı. Çevredekilerin durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Merdivenli araç ile 11'inci kata ulaşan itfaiye erleri, boya ustasını yara almadan kurtardı. Boya ustasının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

