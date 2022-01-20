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Apartta uyuşturucu partisi faciayla sonlandı! 21 yaşındaki Ayşegül Meci hayatını kaybetti

20.01.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de birlikte geldikleri apartta, tasarruf ampulüyle uyuşturucu partisi yapan gençlerin eğlencesi faciayla sonlandı. 21 yaşındaki Ayşegül Meci, aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Genç kızın iki erkek arkadaşı gözaltına alınırken, kesin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin arından ortaya çıkacağı belirtildi.

Apartta uyuşturucu partisi faciayla sonlandı! 21 yaşındaki Ayşegül Meci hayatını kaybetti

Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde 21 yaşındaki Ayşegül Meci, erkek arkadaşı olan M.A. ve Ş.K. ile beraber otomobille aparta geldi. Burada tasarruf ampulüyle uyuşturucu kullanan gençler, bir süre takıldıktan sonra apartta geceyi beraber geçirdi.

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Ertesi gün birden fenalaşan Meci, ağzından köpükler gelerek fenalaşıp yere yığıldı. Burada M.A., 112 ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık görevlileri Meci’nin nabzını kontrol ettiğinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri genç kızın erkek arkadaşı olan M.A. ve Ş.K.’yi ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

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Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirirken, çevrede ise incelemeler yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Öte yandan; 2 arkadaşıyla beraber kaldığı sırada hayatını kaybeden genç kızın kesin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin arından ortaya çıkacağı belirtildi. Olay ile ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.A. ve Ş.K.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İHA

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