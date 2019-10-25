"AP'nin kimin için çırpındığının farkındayız"

SİNAN USLU - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, "Barış Pınarı Harekatı'nı terör örgütü YPG/PKK diliyle kınayan ve genel merkezinde terör seviciliği yapan Avrupa Parlamentosunun (AP) kimin için ve neden çırpındığının farkındayız." dedi.

Sırakaya, AP'nin, Barış Pınarı Harekatı hakkında aldığı karara tepki gösterdi.

AP'nin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı terör örgütü YPG/PKK'nın diliyle kınadığını söyleyen Sırakaya, "AP önce kendi geçmişine ve terör seviciliğine baksın‬." dedi.

Sırakaya, 2016'da AP Genel Merkezi'nde açılan terör örgütü YPG/PKK sergisine ait görüntülerin hafızalarda tazeliğini koruduğunu dile getirerek, "Her toplantısında dünyaya barış nutukları atan AP'nin, Brüksel'deki genel merkezini terör örgütünün propaganda merkezine çevirmesine alıştık artık." diye konuştu.

Genel merkezinde terör seviciliği yapan AP'nin kimin için ve neden çırpındığının farkında olduklarını belirten Sırakaya, "Türkiye artık eski Türkiye değil. Suriye'de yaşanan insanlık dramına başından beri sessiz kalan AP'nin, bölgede etkin rol oynamaya başlayan Türkiye'ye yönelik 'istikrara ve güvenliğe zarar veriyor' söylemi inandırıcılıktan uzak, kendi gücünü, itibarını kaybetmesinin çığlığından başka bir şey değildir ve bizim için yok hükmündedir." ifadelerini kullandı.

