En iyi ücretli ve ücretsiz İphone oyunları ve uygulamaları açıklandı. İşte Türkiye ve dünyadan en iyi uygulamalar...
Apple 2018’in en iyilerini açıkladı
TÜRKİYE’DEN YILIN EN İYİ UYGULAMALARI
iPhone Ücretsiz Uygulama: WhatsApp Messanger
iPhone Ücretli Uygulama: kirakira+
iPhone Ücretsiz Oyun: Helix Jump
iPhone Ücretli oyun: Hitman Sniper
iPad Ücretsiz Uygulama: Youtube, Watch, Listen, Stream
iPad Ücretli Uygulama: Procreate
iPad Ücretsiz Oyun: Minecraft
iPad Ücretli Oyun: Helix Jump
YILIN EN İYİ ÜCRETSİZ iPHONE UYGULAMALARI
WhatsApp Messanger
YouTube, Watch, Listen, Stream
letgo:Buy&Sell Used Stuff
YILIN EN İYİ ÜCRETSİZ iPHONE OYUNLARI
Helix Jump
Sniper 3D Assassin: Gun Games
YILIN EN İYİ ÜCRETLİ iPHONE OYUNLARI
Hitman Sniper Plague Inc.
Football Manager Mobile 2018
Construction Simulator 2014
Driving Zone: Germany Pro
DÜNYADAN YILIN EN İYİ UYGULAMALARI
iPhone Yılın Uygulaması - Procreate Pocket
iPhone Yılın Oyunu - Donut County
iPad Yılın Uygulaması - Froggipedia
iPad Yılın Oyunu - Gorogoa
Mac Yılın Uygulaması - Pixelmator Pro
Mac Yılın Oyunu - The Gardens Between
Apple TV Yılın Uygulaması - Sweat
Apple TV Yılın Oyunu - Alto’s Odyssey
Okuyucu Yorumları 0 yorum