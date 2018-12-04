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Apple 2018’in en iyilerini açıkladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.12.2018 12:05 | Son Güncelleme

ABD merkezli teknoloji devi bu yıl dünyada eğlence kültürünü şekillendirmiş uygulamalar, oyunlar, müzik, filmler, TV programları ve podcast'lerini açıkladı.

En iyi ücretli ve ücretsiz İphone oyunları ve uygulamaları açıklandı. İşte Türkiye ve dünyadan en iyi uygulamalar...

Apple 2018’in en iyilerini açıkladı

TÜRKİYE’DEN YILIN EN İYİ UYGULAMALARI

TÜRKİYE’DEN YILIN EN İYİ UYGULAMALARI
iPhone Ücretsiz Uygulama: WhatsApp Messanger
iPhone Ücretli Uygulama: kirakira+
iPhone Ücretsiz Oyun: Helix Jump
iPhone Ücretli oyun: Hitman Sniper
iPad Ücretsiz Uygulama: Youtube, Watch, Listen, Stream
iPad Ücretli Uygulama: Procreate
iPad Ücretsiz Oyun: Minecraft
iPad Ücretli Oyun: Helix Jump

YILIN EN İYİ ÜCRETSİZ iPHONE UYGULAMALARI

YILIN EN İYİ ÜCRETSİZ iPHONE UYGULAMALARI
WhatsApp Messanger
Instagram
YouTube, Watch, Listen, Stream
Facebook
Messanger
TikTok-Real Short Videos
e-Devlet
letgo:Buy&Sell Used Stuff
Turkcell Hesabım
Snapchat

YILIN EN İYİ ÜCRETSİZ iPHONE OYUNLARI

YILIN EN İYİ ÜCRETSİZ iPHONE OYUNLARI
Helix Jump
PUBG Mobile
Head Ball 2
101 YüzBir Okey Plus
A Word Game
Sniper 3D Assassin: Gun Games
Candy Crush Saga
Subway Surfers
Rules of Survival

YILIN EN İYİ ÜCRETLİ iPHONE OYUNLARI

YILIN EN İYİ ÜCRETLİ iPHONE OYUNLARI
Hitman Sniper Plague Inc.
Football Manager Mobile 2018
Earn to Die 2
Minecraft
Adalet Namluda: Afrin
Assasin’s Creed Identity
Construction Simulator 2014
Driving Zone: Germany Pro
Peace, Death!

DÜNYADAN YILIN EN İYİ UYGULAMALARI

DÜNYADAN YILIN EN İYİ UYGULAMALARI
iPhone Yılın Uygulaması - Procreate Pocket
iPhone Yılın Oyunu - Donut County
iPad Yılın Uygulaması - Froggipedia
iPad Yılın Oyunu - Gorogoa
Mac Yılın Uygulaması - Pixelmator Pro
Mac Yılın Oyunu - The Gardens Between
Apple TV Yılın Uygulaması - Sweat
Apple TV Yılın Oyunu - Alto’s Odyssey
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