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Apple, 21 yıl sonra iPod touch'ın üretimini durduruyor

24.06.2022 04:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji devi Apple, orijinal müzik oynatıcısı iPod touch'ın üretiminin durdurulduğunu ve satışın "stoklar tükenene kadar" süreceğini açıkladı.

Apple, 21 yıl sonra iPod touch'ın üretimini durduruyor

Cihaz son olarak 2019'da güncellenmişti.

MP3 çaların üretimine 2001'de başlanmıştı ve cihaza 1000 şarkı yüklenebiliyordu. Şu anda Apple'ın müzik hizmeti Apple Music'te 90 milyondan fazla şarkı bulunuyor.

iPod touch, daha sonra iPhone'u icat eden Tony Fadell tarafından tasarlanmıştı.

Apple'in Dünya Pazarlama Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, cihazın "müziğin nasıl keşfedildiğini, dinlendiğini ve paylaşıldığını yeniden tanımladığını" söyledi.

CCS Insight'tan Ben Wood, iPhone'un bir gün iPod cihazların yerini almasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Wood "Apple iPhone'u yarattığında, bunun iPodlar için sonun başlangıcı olduğunu biliyordu. iPod'un sadece 15 yıl sonra yolun sonuna geldiğini görmek enteresan. iPod'un düşüşü, Apple'ın kendi ürünlerini harcamaktan kaygılanmadığına dair en iyi örnek" dedi.

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