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Apple 3nm işlemci mimarisine geçiyor

04.07.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, 2022 yılında iPad Pro modeli için dünyanın en büyük yonga üreticisinin için anlaştı. TSMC, Apple için en gelişmiş en güncel teknolojiye sahip yongalarını üretecek.

Apple 3nm işlemci mimarisine geçiyor

Burada bahsi geçen değişiklik5nm mimarisinden 3nm mimarisine geçmek. Bunun avantajı performansta yüzde 10 ila yüzde 15’lik bir sıçramanın gerçekleşmesi. Aynı zamanda da güç tüketiminde de yüzde 25 ila yüzde 30’luk bir azalma olacak.

Başka bir deyişle, yeni iPad Pro’ya daha güçlü ve verimli hale getirebilecek iyileştirmeler geliyor. Bu oldukça ilginç bir gelişme. Apple ikinci kes, markanın amiral gemisi iPhone yerine yeni yonga setlerini ilk olarak iPad ürünlerinde kullanmayı hedefliyor.

Benzer şekilde Intel’in de TSMC’nin 3nm teknolojisini ilk kullananlardan firmalardan biri olması bekleniyor. Intel şimdiden çip tasarımlarını 3nm’lik bir süreçle test etmeye başladığı söyleniyor.

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Apple
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