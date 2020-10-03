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Apple’a korku salan Microsoft Surface Pro X tanıtıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.10.2020 09:59 | Son Güncelleme

Microsoft’un yeni modeli yeni nesil işlemciler ile artık daha güçlü.

Apple’a korku salan Microsoft Surface Pro X tanıtıldı

Microsoft, ARM konusunda kolları sıvadı ve karşımıza Microsoft Surface Pro X (2020)  modeli ile çıktı. Apple’a korku salan bu model güçlü donanımının yanında sade ve şık tasarımı ile de dikkat çekmeyi başarıyor. Peki, yeni Surface Pro X özellikleri ile Windows tutkunlarına neler sunuyor?

Bilgisayarımızda 13 inç büyüklüğünde 2880×1920 piksel çözünürlüğünde 3:2 oranlı PixelSense ekran yer alıyor. Microsoft SQ2 işlemci ile gelen bu modelin 8 GB RAM ve 16 GB RAM’li sürümleri bulunuyor. Grafik bölümünde Adreno 690 ile gelen bilgisayar, 128 GB, 256 GB ve 512 GB SSD seçeneklerine sahip.

Kurumsal güvenlik ve BitLocker desteği için ürün yazılımı TPM yongası ve Windows Hello yüz oturum açma ile kurumsal düzeyde koruması ile güvenlik konusunda çığır açan bu modelde 5.0 Megapiksel ön kamera ve 10.0 Megapiksel arka kamera bulunuyor.

1.499 dolardan başlayan fiyatlar ile satılacak olan Surface Pro X’in Türkiye’de satılmayacağını belirtelim.

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