Apple AirPods 3 ne zaman tanıtılacak?

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz gün 18 Ekim’de gerçekleşecek olan Unleashed etkinliğinin detayları ortaya çıkmıştı. Şimdi ise bu etkinlikle ilgili ilk iddialar ortaya atıldı.

İddialara göre Apple yeni nesil kablosuz kulaklıklarını da 18 Ekim’de gerçekleşecek olan Unleashed etkinliğinde tanıtacak. AirPods 3’ün Apple’ın yeni nesildeki en ucuz kablosuz kulaklığı olması bekleniyor.

Bilindiği üzere AirPods Pro içerdiği özelliklerde bir kablosuz kulaklıktan beklenen tüm detayları kullanıcılara sunuyordu. Dolayısıyla AirPods 3 bu özelliklerden bazılarının törpülenerek, fiyat etiketinin de düşürüldüğü bir kulaklık olacak.

Söylentilere göre Apple uygun bir etiketle tanıtmayı planladığı kulaklıkta, şeffaf mod ya da aktif gürültü engelleme özelliğine yer vermeyecek. Bunun yerine yazılım odaklı hibrit gürültü engelleme özelliğinden yararlanılacak. Tekrardan hatırlatalım. Bu bilgiler şimdilik söylentilerden ibaret. Yani Apple tarafından doğrulanmış herhangi bir bilgi söz konusu değil.

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