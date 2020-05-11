Apple AirPods Studio uçuk fiyatıyla bu tarihte geliyor!

AirPods Studio, Apple'ın üreteceği ilk ürünlerden biri olacak. Zira, Apple bu zamana kadar herhangi bir kafa üstü kablosuz kulaklık üretmedi. Daha önce gelen haberler, AirPods Studio'nun biraz daha uygun fiyata sahip olabileceğini göstermişti. Fakat son haberler hiç iç açıcı değil. Çünkü onlara göre, AirPods Studio 349 dolardan satışa sunulacak. Fiyatıyla üzecek gibi duran AirPods Studio, neyse ki özellikleriyle üzecek gibi değil.

AİRPODS STUDİO ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

AirPods Studio'da çok güçlü bir gürültü engelleme teknolojisi bulunacak. Siri desteğine de sahip olacak olan AirPods Studio, Beats'ten alınan destek ile üst düzey malzemelerden üretilecek ve çok yüksek ses kalitesi sunacak. Böylesine özellikleri tatminkar bir kulaklık ile tanışmak için ise görünüşe göre çok beklemeyeceğiz de.

İŞTE AİRPODS STUDİO'NUN TANITIM TARİHİ

Apple AirPods Studio, şirket içi kaynaklara göre WWDC 2020 etkinliğinde sahneye çıkacak. Apple'ın kablosuz takip aksesuarı AirTag ile birlikte tanıtılması beklenen AirPods Studio'nun iOS 14'ün tanıtılacağı etkinlikte, iOS 14'ün ardından gecenin yıldızı olması bekleniyor. Unutmadan hatırlatalım; WWDC 2020 etkinliği 22 Haziran günü düzenlenecek. Yani 22 Haziran günü yeni AirPods Studio ile tanışma ihtimalimiz hiç olmadığı kadar yüksek.

