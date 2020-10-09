Apple AirPods Studio'yu ve AirTags'i ertelemiş olabilir!

Apple'ın etkinliğine artık birkaç gün kalmış durumda. Hal böyle olunca etkinliğe yönelik iddiaların sayısı da artıyor. Pek çok kişi, etkinlikte tanıtılacak ürünlere dair paylaşımda bulunuyor. Bu kişilerden biri daha önce isabetli sızıntılar yapan Jon Prosser. Ancak Prosser bu kez etkinlikte olacak ürünlere yönelik değil, olmayacak ürünlere dair bir paylaşım yaptı ve deyim yerindeyse ortalığı karıştırdı.
AirTags, Apple'ın 13 Ekim'de düzenleyeceği etkinlikte tanıtılması muhtemel ürünlerden biriydi. Prosser'ın iddiasına göre AirTags'in tanıtımı 2021 mart ayının sonuna ertelendi. Sızıntı kaynağı bu haberi ise ''Bu kalbimi acıtıyor'' sözleriyle paylaştı. Fakat Prosser'ın kötü haberleri AirTags ile bitmedi.
AirPods Studio, aylardır süren sızıntıların ana konusu haline gelmişti. Prosser dahi Apple'ın kablosuz kulak üstü kulaklığı olacak AirPods Studio'nun fotoğraflarını elde ettiğini iddia ederek, 3D render fotoğraflarını paylaşmıştı. Nitekim, ünlü sızıntı kaynağının yeni iddiasına bakılırsa AirPods Studio da 13 Ekim'deki Apple etkinliğinde olmayacak.
AirPods Studio ????— Jon Prosser (@jon_prosser) October 9, 2020
The renders that I shared last month seem to be the luxury variant — made of leather/metal.
I’m being told they’ll retail for.... $599 ????
There will be another sport-like variant made of cheaper materials for $350.
They WILL NOT be at the October 13 event. https://t.co/awunRlGrD4 pic.twitter.com/le2cfmlC9P
Prosser geçtiğimiz ay paylaştığı AirPods Studio render görüntülerinin bilgilerinde ise bu anlamda güncelleme yaptı. Sızıntı kaynağı, kulaklığın deri ve metalden oluşan lüks versiyonuna ait olduğunu ifade etti. ''Bana 599 dolara satışa çıkacağı söylendi'' diyen Prosser, kulaklığın 350 dolarlık spor versiyonunun da geleceğini iddia etti.
iPhone 12'nin tanıtılmasının beklendiği etkinlikte, iPhone 12 modellerinin dışında; AirPods Studio, AirTags ve HomePod Mini gibi ürünlerinde tanıtılacağı öngörülüyordu. Eğer Prosser'ın dedikleri doğru çıkarsa etkinlikte sadece iPhone 12 modellerini ve HomePod Mini'yi göreceğiz. Tabi bu noktada Prosser'ın söylediklerinin birer iddia olduğunu belirtmek gerek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum