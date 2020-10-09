Apple AirPods Studio'yu ve AirTags'i ertelemiş olabilir!

Apple'ın etkinliğine artık birkaç gün kalmış durumda. Hal böyle olunca etkinliğe yönelik iddiaların sayısı da artıyor. Pek çok kişi, etkinlikte tanıtılacak ürünlere dair paylaşımda bulunuyor. Bu kişilerden biri daha önce isabetli sızıntılar yapan Jon Prosser. Ancak Prosser bu kez etkinlikte olacak ürünlere yönelik değil, olmayacak ürünlere dair bir paylaşım yaptı ve deyim yerindeyse ortalığı karıştırdı.

JON PROSSER AİRTAGS DEFTERİNİ KAPATTI

AirTags, Apple'ın 13 Ekim'de düzenleyeceği etkinlikte tanıtılması muhtemel ürünlerden biriydi. Prosser'ın iddiasına göre AirTags'in tanıtımı 2021 mart ayının sonuna ertelendi. Sızıntı kaynağı bu haberi ise ''Bu kalbimi acıtıyor'' sözleriyle paylaştı. Fakat Prosser'ın kötü haberleri AirTags ile bitmedi.

AİRPODS STUDİO DA YOK

AirPods Studio, aylardır süren sızıntıların ana konusu haline gelmişti. Prosser dahi Apple'ın kablosuz kulak üstü kulaklığı olacak AirPods Studio'nun fotoğraflarını elde ettiğini iddia ederek, 3D render fotoğraflarını paylaşmıştı. Nitekim, ünlü sızıntı kaynağının yeni iddiasına bakılırsa AirPods Studio da 13 Ekim'deki Apple etkinliğinde olmayacak.