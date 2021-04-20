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Apple AirTag tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

20.04.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, 20 Nisan etkinliğinde uzun zamandır beklenen AirTag takip aksesuarlarını duyurdu. Find My uygulamasıyla uyumlu bir şekilde çalışacak olan AirTag aksesuarları, önemli nesnelerin kaybolmasını önleyecek.

Apple AirTag tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Apple 20 Nisan etkinliğine hızlı bir giriş yaptı ve ücretli Apple Podcast aboneliği, mor iPhone 12 seçeneği işe başta olmak üzere bazı önemli gelişmelerden bahsetti. Daha sonra ise şirketin uzun bir zamandır beklenen ürünü AirTag sahneye çıktı.

APPLE AIRTAG ÖZELLİKLERİ

AirTag, Tile ve Samsung SmartTag benzeri bir teknoloji sunuyor ve kaybolması muhtemel olan anahtar, cüzdan gibi istediğiniz ürünleri takip etmenizi sağlıyor. Böylece kaybolmasını istemediğiniz nesneler asla kaybolmayacak. Tabi bir AirTag sahibi olursanız.

AirTag özellikleri

İŞTE APPLE AIRTAG'İN FİYATI

U1 çipi ile desteklenen AirTag, 1 yıldan fazla batarya ömrü sunacak. Apple'ın söylediğine göre AirTag'in Türkiye fiyatı tek paket için 299 TL, 4'lü paket için ise 999 TL.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
1 yıl batarya ömrü ondan sonra kaldır çöpe at .. Arkadaşlar bu türkiye için üretilmiş bir ürün değil zira türkiyenin durumunu göz önüne alacak olursak haberi okunmadı sayın ... Ve merak etmeyin vergilerle 240₺ lık ürün 350₺ olsa 4 lü sü 800₺ dan 1000₺ olur ve sadece 1 yıl :D

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