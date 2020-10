Apple AirTags çıkış tarihi için yeni bir tarih belirlemiş olabilir!

AirTags, Apple'ın üreteceği söylenen ve teknoloji gündemini meraklandıran ürünlerinden birisi. İddialar, AirTags aksesuarlarının U1 çipi sayesinde konum takibi yapabileceğini söylüyor. Böylece kaybetmek istemediğiniz ürünlere AirTags yapıştırarak onları takip edeceğiniz belirtiliyor. Dedikodular, Apple'ın AirTags'i geçtiğimiz hafta düzenlediği iPhone 12 etkinliğinde tanıtacağından yana olsa da Apple etkinlikte böyle bir ürün ile sahne almadı. Etkinliğin ardından ünlü sızıntı kaynağı Jon Prosser, Apple AirTags'in Mart 2021 yılında geleceğini iddia etti. Fakat başka bir sızıntı kaynağı görünüşe bakılırsa Prosser ile aynı görüşte değil.

Apple hakkında çeşitli sızıntılara imza atan L0vetodream Twitter hesabı, yeni tweet'lerinde Apple'ın konum takip aksesuarlarını ele aldı. Sızıntı kaynağı, Apple'ın iki farklı AirTags modeli tanıtacağını, bu modellerin sadece boyutlarından dolayı ayrışacağını ima etti. Kaynağa göre AirTags'in çıkış tarihi ise çok yakın. Bu da başka bir iddiayı gündeme getiriyor.

