Apple AirTags çıkış tarihi için yeni bir tarih belirlemiş olabilir!

AirTags, Apple'ın üreteceği söylenen ve teknoloji gündemini meraklandıran ürünlerinden birisi. İddialar, AirTags aksesuarlarının U1 çipi sayesinde konum takibi yapabileceğini söylüyor. Böylece kaybetmek istemediğiniz ürünlere AirTags yapıştırarak onları takip edeceğiniz belirtiliyor. Dedikodular, Apple'ın AirTags'i geçtiğimiz hafta düzenlediği iPhone 12 etkinliğinde tanıtacağından yana olsa da Apple etkinlikte böyle bir ürün ile sahne almadı. Etkinliğin ardından ünlü sızıntı kaynağı Jon Prosser, Apple AirTags'in Mart 2021 yılında geleceğini iddia etti. Fakat başka bir sızıntı kaynağı görünüşe bakılırsa Prosser ile aynı görüşte değil.

APPLE AİRTAGS'İN ÇIKIŞ TARİHİ İÇİN YENİ İDDİA

Apple hakkında çeşitli sızıntılara imza atan L0vetodream Twitter hesabı, yeni tweet'lerinde Apple'ın konum takip aksesuarlarını ele aldı. Sızıntı kaynağı, Apple'ın iki farklı AirTags modeli tanıtacağını, bu modellerin sadece boyutlarından dolayı ayrışacağını ima etti. Kaynağa göre AirTags'in çıkış tarihi ise çok yakın. Bu da başka bir iddiayı gündeme getiriyor.

big one

small one

coming soon — 有没有搞措 (@L0vetodream) October 20, 2020

AİRTAGS'İN YERİ APPLE SİLİCON İŞLEMCİLİ MAC ETKİNLİĞİ Mİ?

ARM tabanlı Apple Silicon işlemcilere sahip Mac modelleri için kasım ayında bir etkinlik düzenlenmesi bekleniyor. Bu etkinlikte AirTags'in tanıtılması da muhtemel gözüküyor. Tabi Apple tarafından yapılmış herhangi bir resmi açıklama yok.

