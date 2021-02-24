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Apple bilgisayarları hedef alan gizemli bir zararlı yazılım bulundu

24.02.2021 05:33 | Son Güncelleme:
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Apple bilgisayarları hedef alan gizemli bir zararlı yazılım bulundu

Apple'ın ürettiği 30 bin civarında Mac bilgisayara gizemli bir zararlı yazılım bulaştığı ortaya çıktı. Silver Sparrow (Gümüş Serçe) adlı yazılım 150'den fazla ülkedeki bilgisayarlarda tespit edildi. Güvenlik şirketi Red Canary'den uzmanların araştırmaları sonucu fark edilen yazılımın amacı henüz çözülemedi.

Apple'ın ürettiği 30 bin civarında Mac bilgisayara gizemli bir zararlı yazılım bulaştığı ortaya çıktı.

Silver Sparrow (Gümüş Serçe) adlı yazılım 150'den fazla ülkedeki bilgisayarlarda tespit edildi.

Güvenlik şirketi Red Canary'den uzmanların araştırmaları sonucu fark edilen yazılımın amacı henüz çözülemedi.

Apple, yeni M1 çipine sahip bilgisayarları etkileyen yazılımın olası zararlı etkilerini sınırlamak için önlem aldıklarını açıkladı.

Önlemler, bu yazılımın yeni bilgisayarlara bulaşmasının önüne geçse de halihazırda bulaştığı bilgisayarların nasıl etkilenebileceği bilinmiyor.

Red Canary araştırmacıları söz konusu yazılımın MacOS işletim sistemine bulaşan diğer zararlı yazılımlarla benzer bir davranış göstermediğini açıkladı.

Yazılımın, bulaştığı bilgisayarlar üzerinden saat başı bir komuta merkeziyle iletişime geçtiği ve bu komuta merkezinden emir beklediği anlaşılıyor.

Silver Sparrow'un kendisini tamamen gizleme ve gerektiğinde imha etme özelliği de bulunuyor.

Araştırmacılar "Silver Sparrow henüz zarar verecek bir işlem gerçekleştirmese de küresel yayılımı, bulaşım hızı ve operasyonel olgunluğu, istenen zamanda harekete geçebilecek önemli bir tehdit olduğunu gösteriyor" diyor.

Red Goat Siber Güvenlik'ten Lisa Forte, Mac bilgisayarların Windows bilgisayarlara kıyasla bu tür yazılımlardan daha az etkilendiğini düşünen tüketiciler için bir alarm görevi görmesi gerektiğini söylüyor:

"Virüslerin etkileyemeyeceğiz cihaz yoktur."

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