Apple: BİM sahte Apple ürünü satıyor!

ABD ile yaşanan kriz üzerine iPhone satışlarını durdurduğunu açıklayan BİM Birleşik Mağazaları A.Ş’nin geçen aylarda lisanslı diyerek sattığı Apple marka kulaklık, adaptör, USB kablo gibi telefon aksesuarlarının sahte olduğu iddia edildi.
Apple INC’in Türkiye’deki avukatlarının, Beyoğlu 34. Noterliği aracılığıyla 7 Mayıs’ta BİM’e gönderdiği ihtarnamede, mağazalarda satılan ürünlerin incelemesi sonucunda bu ürünlerin Apple tarafından üretilmediği ve taklit ürün olduklarının tespit edildiği belirtildi.
Yapılan incelemeler sonucunda bu ürünlerin satışına derhal son verilmesi ve bu ürünlerin nereden temin edildiğinin bildirilmesi istendi.
BİM tarafından Apple markasının haksız olarak kullanıldığı taklit ürünlerinin satışına derhal son verilmesi, aksesuar cinsi taklit eşyaların imha edilerek Apple'a teslim edilmesi, taklit ürünlerin nereden temin edildiğinin bildirilmesi istendi.
BİM sahte Apple ürünü sattı iddiası!
Ayrıca, BİM’in orijinal olmayan ürünlerin satışına son verdiği ve bundan sonra da hiçbir şekilde satılmayacağının yazılı olarak Apple’a bildirilmesi de talep edildi.
Yaşanan durum ciddiye alınacak bir konu. BİM tarafından ABD Boykotu öne sürülerek satışa sürülen ürünlerin sahte çıkması bizleri ne gibi bir oyunun içerisine sürüklendiğimizin kanıtı diyebiliriz. Ürünü satın alan binlerce kullanıcının da BİM'e karşı yasal süreç başlatma hakkı da mevcut.
Tabii ki ortaya çıkan bu belge ve açıklamaların ardından bir de BİM tarafını dinlemek gerekiyor. Kendilerinden net olarak bir açıklama geldiği zaman sizlere buradan aktarmaya devam edeceğiz.
Kaynak: Teknolojioku
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