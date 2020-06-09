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Apple Card yakında kullanıma sunulacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.06.2020 12:18 | Son Güncelleme

Bilindiği üzere Koronavirüs ile beraber birçok teknoloji devi hisselerinde düşüş yaşayarak değer kaybetmişti. Bunlardan biri de Kaliforniya merkezli teknoloji devi Apple’dı.

Apple Card yakında kullanıma sunulacak

Hisselerinde büyük düşüş yaşayan firmanın hisseleri 224 dolara kadar gerilemişti. Ancak firma kısa sürede kendini toparlayarak hisselerinin 331 dolara ulaşmasını sağladı. Bu yükseliş ile beraber firmaya yatırımlar tekrar başladı. Ancak Çin’in mevcut durumundan dolayı üretim aşamasındaki belirsizlikler devam ediyor. Ancak firma bu üretimin dışında aldığı yatırımlar ile daha önceden çalışmalarına başladığı Apple Card sistemine odaklandı.

İPHONE'LARA TAKSİT YAPACAK

Bu yeni kredi kartı sistemi ile beraber iPad, Mac ve Airpod, iPhone gibi yüksek ücretli ürünler satın alırken kullanıcılarına verecekleri fiyatı taksitlendirme imkanı sunacak. Apple Apple Card kredi kartı ile aylık taksitlerle müşterilerine kolay alışveriş imkanı sunmuş olacak.

Bu imkanın altında yatan en avantajlı bölüm ise kuşkusuz faizsiz ödeme planları sunacak olması. Bu seçenek ile hem online olarak hem de Apple Store mağazalarından insanların alışveriş yapmasını sağlayacak.

Bu şekilde hem cihazlarını fiyatlardan dolayı alamayan insanlara bir alternatif sunarak kendilerine çekmeye çalışacak. Bu adımın işe yarayacağı çok belli. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bu sistemi kullanıma sunacak. Firmanın satış fiyatlarına ne kadar etki edeceği merak konusu.

Bu kan grubuna sahipseniz koronavirüs size daha yakın!

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