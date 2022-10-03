Apple CEO'su Tim Cook'tan metaverse eleştirisi! 'Gerçekten emin değilim' diyerek açıkladı

Apple CEO'su Tim Cook'tan metaverse eleştirisi geldi. Çeşitli medya kuruluşlarıyla röportajlar yapan Tim Cook'un son bir röportajda söyledikleri büyük ses getirdi. Artırılmış ve sanal gerçekliği sürekli gündemde tutan Apple CEO'su Cook'un metaverse eleştirisi, özellikle Facebook'un metaverse planları üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığı bir dönemde gelince fazlasıyla dikkat çekti.

"METAVERSE'ÜN NE OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLECEĞİNDEN EMİN DEĞİLİM"

Apple CEO'su Tim Cook'un verdiği röportajla birlikte çoğu insanın metaverse'yi tanımlayamayacağını düşündüğü ortaya çıktı. İnsanların bir şeyin ne olduğunu anlamasının her zaman önemli olduğunu söyleyen Cook, “Ortalama bir insanın size metaverse'ün ne olduğunu söyleyebileceğinden emin değilim." dedi. Cook'un bu sözü metaverse'e bir eleştiri olarak nitelendi.

Metaverse kelimesi, ilk olarak bilimkurgu romanı "Snow Crash"te kullanılmıştı. Facebook'tan önce ortaya çıkan bir kavram olmasına rağmen Facebook'un metaverse'ü benimsemesi ve şirketin adını "Meta" olarak değiştirmesiyle birlikte Facebook ile özdeşleşti. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin gelecekteki dijital gerçeklik olan metaverse’ü geliştirmeye kararlı olduğunu söyledi. Meta, metaverse için milyarlarca doları ise gözden çıkardı. Daha sonra birçok şirket metaverse hakkındaki planlarını tek tek açıklamaya başladı.

APPLE'IN METAVERSE PLANI VAR MI?

Ancak hem Apple'ın attığı adımlara hem de Tim Cook'un metaverse hakkında söylediklerine bakarsak, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) ürünlerine ilgi duyduğu çıkan raporlarla gündeme taşınan Apple'ın yakın zamanda metaverse üzerinde çalışması pek olası değil. Fakat şirketin başka planları olabileceği konuşuluyor.

Apple'ın kendi karma gerçeklik başlığı ve sanal gözlüğü üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığı söyleniyor. Başlığın 2023'te piyasaya sürülmesi beklenirken, gözlüğün 2024'te çıkabileceği öne sürülüyor.

Fakat Cook, sanal gerçekliğin gerçek hayatın yerini almayacağını düşünüyor. Apple CEO'su VR hakkında "Kendinizi gerçekten içine çekebileceğiniz bir şey. Ve bu iyi bir şekilde kullanılabilir. Ama tüm hayatınızı bu şekilde yaşamak istediğinizi sanmıyorum. VR belirli dönemler içindir, ancak iyi iletişim kurmanın bir yolu değildir. Bu yüzden VR'a karşı değilim, ama ben böyle bakıyorum." ifadelerini kullandı.

